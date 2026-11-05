Jürgen Klopp nominiert Wael Mohya und Niclas Füllkrug für Länderspiele

Bundestrainer Jürgen Klopp stellt den Kader für die Nations League gegen Serbien und die Niederlande vor. Mit 17-Jährigem Wael Mohya und Rückkehrer Füllkrug zeigt sich eine veränderte Strategie.

Jürgen Klopp hat den Kader für die letzten Länderspiele des Jahres deutlich verkleinert. Für die Begegnungen in Serbien und gegen die Niederlande vertraut der DFB-Trainer auf eine reduzierte Auswahl von 24 Spielern. Diese Entscheidung markiert einen klaren Kontrast zum XXL-Aufgebot von September, das noch 44 Akteure umfasste. Die Priorität liegt nun auf Qualität und Bewährung unter der neuen Führung.

Ungewöhnliche Neulinge im Kader

Die größte Überraschung im Aufgebot ist die Nominierung des 17-jährigen Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach. Er ist der einzige Neuling im A-Team nach dem großen Festival für Debütanten im September. Klopp lobte die Leistung des Offensive-Midfielders, der aktuell in der Bundesliga spielt. Der Trainer betonte, dass solche jungen Talente selten sind und Mohya diese Chance verdient hat.

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Mohya überzeugte bei den Gesprächen mit dem Bundestrainer durch sein Selbstbewusstsein. Klopp verglich sich mit dem Teenager und gab zu, dass er mit 17 Jahren noch nicht so selbstsicher war. Die positiven Erfahrungen mit dem Youngster zeigen, dass der DFB auf neue Generationen setzt. Mohya erhält so eine seltene Chance, sich auf der höchsten Ebene zu beweisen.

Rückkehr von Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug kehrt nach mehr als einem Jahr zurück in die Nationalmannschaft. Der 33-jährige Stürmer von Werder Bremen gehört trotz früherer Zweifel an seinem fortgeschrittenen Alter zum Kader. Klopp bejahte die Entscheidung mit Freude und erklärte, dass er nur Fakten bei seiner früheren Kritik nannte. Füllkrug hatte im September 2025 noch unter Julian Nagelsmann gespielt.

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Der Angreifer bringt eine starke Statistik mit 14 Toren in 24 Spielen für den DFB mit. Seine aktuelle Form mit zwölf Toren in zehn Pflichtspielen spricht klar für seine Nominierung. Füllkrug wird als Backup hinter Kai Havertz eingeteilt. Die Entscheidung zeigt, dass Leistung und Torquote im Moment vor Alter und Vorerfahrungen zählen.

Strenge Auswahl und verpasste Chancen

Die Reduktion auf 24 Spieler bedeutete harte Schnitte für viele Akteure. Gestrichen wurden unter anderem Nick Woltemade, Karim Adeyemi und David Raum. Auch Mika Baur und Bambasé Conté gehören nicht mehr zum erweiterten Kreis. Verletzt fehlen zudem Jamal Musiala und Serge Gnabry aus München. Diese Ausfälle erschweren die Aufstellung für die kommenden Spiele.

Die verletzten Spieler werden die Nationalmannschaft vorerst nicht unterstützen können. Die verpassten Chancen für andere Neulinge wie Philipp Treu oder Derry Scherhant verdeutlichen die strenge Selektion. Nur wenige Plätze standen zur Verfügung, um die Lücken im Kader zu schließen. Die Entscheidung fällt schwer, wenn mehr Spieler den Anspruch haben. Die Qualität im deutschen Fußball ist hoch.

Herausforderung in der Nations League

Die Nationalmannschaft steht unter Druck in der Gruppe 2 der A-Liga. Nach vier Spielen rangiert das Team nur auf dem dritten Platz. Die Niederlande und Griechenland haben jeweils drei Punkte mehr vorzuweisen. Nur die ersten zwei Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale. Ein Abstieg aus der Top-Liga droht dem DFB-Team.

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Marc-André ter Stegen wird als Nummer eins in diese Spiele gehen. Torwart ist eine Position, die nicht neu besetzt werden muss. Die Spiele gegen Serbien und die Niederlande sind entscheidend für die Zukunft. Alle Punkte müssen geholt werden, um die Qualifikation zu sichern. Die Erwartungen an die neue Strategie sind hoch.