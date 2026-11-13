Jürgen Klopp gewinnt erstes DFB-Finale mit 3:1 gegen Serbien

Deutschland sichert sich den Einzug ins Nations-League-Viertelfinale gegen die Niederlande durch einen 3:1-Sieg in Belgrad und erfüllt Jürgen Klopp seinen Wunsch nach Finaleinzug.

Die deutsche Nationalmannschaft hat unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp den erhofften Einzug ins Halbfinale der UEFA Nations League erreicht. Das Spiel gegen Serbien endete in Belgrad deutlich mit einem 3:1-Erfolg für die DFB-Auswahl, was den Weg für die Partie gegen die Niederlande freimachte. Mit diesem Erfolg setzt sich die von Florian Wirtz und dem Neuling Brajan Gruda angeführte Mannschaft souverän durch und verwirklicht ein wichtiges Karrierziel für ihren Cheftrainer.

Spieldetails und entscheidende Tore

Der Start in das Match verlief für die deutsche Elf stürmisch und führte schnell zu einem Vorteil. Srdan Babic erzielte bereits in der dritten Minute ein Eigentor, das die Niederlage der serbischen Defensive einläutete. Wenig später erweiterte Florian Wirtz in der 14. Minute den Vorsprung auf zwei Treffer und sicherte damit die Grundlage für den Sieg. Die deutsche Dominanz hielt auch nach der Pause an, wobei Brajan Gruda in der 50. Minute mit einem weiteren Treffer für den Debütanten nachlegte. Somit stand die Partienach der ersten Halbzeit bereits entscheidend auf dem Weg zum Erfolg.

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Obwohl Serbien durch Babic in der 56. Minute den Anschlusstreffer erzielte, konnte der Gastgeber den Spielverlauf nicht mehr wenden. Die deutsche Abwehr und das Mittelfeld blieben organisiert und ließen keine nennenswerten Gegenchancen zu. Vanja Dragojevic erhielt in der 75. Minute nach einem harten Foul an Joshua Kimmich die Rote Karte, was die Situation für Serbien weiter verschärfte. Der Aggressivität von Jürgen Klopp, die oft kritisiert wird, zeigte sich hier als wirksames Mittel, um die Partie zu kontrollieren.

Ambiente und Reaktionen vor Ort

Trotz der sportlichen Überlegenheit präsentierte sich die Atmosphäre im Marakana-Stadion als ungewöhnlich. Da die Niederlande als punktloses Schlusslicht der A-Liga vor dem Abstieg stehen, war das Interesse am Gegner Serbien begrenzt. Die Kulisse bestand vorwiegend aus einer Mini-Kinderschar, da die UEFA nur Kindern bis zu 14 Jahren den Zutritt gestattete. Dies sorgte für eine bizarre, aber friedliche Stimmung, die den sportlichen Fokus nicht trübte.

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Auch das Wetter war für die Zuschauer und Spieler herausfordernd. Dauerregen prägte den Abend in Belgrad, wodurch die gesamte Szene pitschpatschnass wurde. Jürgen Klopp konnte das Spiel dennoch zufrieden vom Rand des Spielfeldes aus verfolgen. Auch die wenigen anwesenden Fans genossen die Partie. Insgesamt nur 70 deutsche Unterstützer durften trotz eines Fan-Ausschlusses gegen den Gastgeber auf der Haupttribüne Platz nehmen und bejubelten den souveränen Triumph ihrer Mannschaft.

Strategische Bedeutung für die Qualifikation

Der Sieg gegen Serbien war strategisch von hoher Wichtigkeit für die weitere Entwicklung der Nations League. Durch den hochverdienten DFB-Erfolg und den zeitgleichen Statement-Sieg der Niederlande gegen Griechenland sind keine komplizierten Rechnereien mehr für das deutsche Team notwendig. Mit einem weiteren Sieg gegen den Erzrivalen Oranje spielt Deutschland definitiv im März 2027 im Viertelfinal des Wettbewerbs. Dies ist ein klares Signal, dass die Qualifikation für das Halbfinale sicher erreicht wurde.

Jürgen Klopp hatte kurz vor dem Anpfiff bei RTL nochmals unterstrichen, dass der Einzug ins Finale in Berlin das klare Ziel war. Weder die bizarre Atmosphäre mit den serbischen Kindern noch das lausige Wetter verhinderten dieses Vorhaben. Das erste Ziel für den Länderspiel-Jahresabschluss wurde somit zuverlässig erreicht. Der lange drohende Abstieg aus der Top-Liga ist nun praktisch vom Tisch, was der Mannschaft einen mentalen Vorteil für die kommenden Spiele beschert.

Ausblick und Kriterien für das Viertelfinale

Der nächste Schritt führt Deutschland in die entscheidende Runde gegen die Niederlande. Ein Sieg im Holland-Klassiker qualifiziert das Team definitiv für das Halbfinale. Sollte es hingegen zu einem Remis gegen die Niederlande kommen, darf Griechenland am Montag nicht gegen Serbien punkten, sonst reicht es für die deutsche Auswahl nicht. Bei einer Niederlage gegen Holland wäre die DFB-Elf als Gruppendritter definitiv aus dem Wettbewerb ausgestiegen.

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Die Konzentration des Teams liegt nun voll auf dem kommenden Duell. Die Spieler zeigen eine hohe Leistungsfähigkeit, die durch den klaren Sieg gegen Serbien bestätigt wurde. Florian Wirtz und Brajan Gruda haben sich als Schlüsselfiguren erwiesen und geben der Offensive neue Impulse. Die Zukunftsaussichten für die deutsche Nationalmannschaft erscheinen positiv, da das Team unter Jürgen Klopp weiter an Stärke und Kohäsion gewinnt und sich für die nächste Phase der UEFA Nations League wappnet.