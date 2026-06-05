Jürg Auf der Maur beendet seine Arbeit als Chefredaktor der Bote der Urschweiz

Der langjährige Journalist Jürg Auf der Maur hat nach fast 40 Jahren seine Arbeit als Chefredaktor der Regionalzeitung "Bote der Urschweiz" beendet. Er will jedoch weiterhin schreiben und recherchieren. Seine nächste Aufgabe ist ein wirtschaftsgeschichtliches Thema, das er im Staatsarchiv erforschen wird.

Jürg Auf der Maur, ein langjähriger Journalist, hat nach fast 40 Jahren seine Arbeit als Chefredaktor der Regionalzeitung "Bote der Urschweiz" beendet. Der studierte Historiker will jedoch weiterhin schreiben und recherchieren.

Seine nächste Aufgabe ist ein wirtschaftsgeschichtliches Thema, das er im Staatsarchiv erforschen wird. Er plant, einen wissenschaftlichen Aufsatz zu verfassen und vielleicht wird auch eine Kurzversion in der "Bote" veröffentlicht. Jürg Auf der Maur kennt Schwyz in- und auswendig, da er sich der Schwyzer Geschichte gewidmet hat. Er beschreibt Schwyz als konservativ, reich und ein Steuerparadies, aber das sei nur die halbe Wahrheit.

Die Leute im inneren Kantonsteil seien nach Luzern und Zug ausgerichtet, während sich die Ausserschwyz klar Richtung Zürich orientiere. Die politische Macht war seit jeher im Ort Schwyz konzentriert, während die heutigen Bezirke am Zürichsee Untertanengebiete waren. Dieser Graben hat bis heute überdauert. Der Aufstieg der SVP hat die Debatte im Kantonsrat verändert.

Die SVP ist heute mit 38 von 100 Sitzen die klar stärkste Partei im Kanton Schwyz. Das habe den Ton im Rat rauer gemacht und weniger miteinander diskutiert. Die SVP ist auch in Schwyz permanent im Wahlkampfmodus. Jürg Auf der Maur fehlt die Visionen in der Politik des Kantons Schwyz.

Der Kanton verfüge bald schon über ein Eigenkapital von einer Milliarde Franken, aber Schwyz wartet immer wieder die Erfahrungen von allen anderen Kantonen ab, um dann auf die billigste Variante zu setzen. Dass Schwyz kaum je vorangeht und ein Zeichen setzt, finde ich schade





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