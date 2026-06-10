Jurassic World Evolution 3 DLC bringt neue Dinosaurier und Story-Inhalte

Mit dem Jurassic World Evolution 3 DLC Rebirth erhält das Aufbauspiel seine erste große Erweiterung seit Oktober 2025. Spieler können neue Dinosaurier, Anlagen und Forschungsstandorte entdecken und erleben eine zusätzliche Geschichte mit neuen Herausforderungen.

Jurassic World Evolution 3 DLC bringt neue Dinosaurier und zusätzliche Story-Inhalte ins Spiel. Mit dem Jurassic World Evolution 3 DLC Rebirth erhält das Aufbauspiel seine erste große Erweiterung seit Oktober 2025.

Jurassic World Rebirth und erweitern die bestehende Spielwelt. Spieler reisen dabei zu drei geheimen Standorten und erleben eine zusätzliche Geschichte mit neuen Herausforderungen. Gleichzeitig baut Frontier Developments die Management- und Aufbaukomponenten des Spiels weiter aus. Und der Distortus rex zu den wichtigsten Neuerungen.

Die Erweiterung erscheint am 16. Juni 2026 und knüpft unmittelbar an das aktuelle Jurassic-World-Universum an. Im Mittelpunkt des Jurassic World Evolution 3 DLC steht auf der Insel Île Saint-Hubert mit mehreren Forschungsstandorten. Dort errichten Spieler neue Anlagen, verwalten unterschiedliche Bereiche und erfüllen zusätzliche Missionsziele.

Zu den neuen Arten zählen Distortus rex, Mutadon, Titanosaurus und Aquilops mit jeweils eigenen Merkmalen. Einige der Kreaturen verfügen über besondere Verhaltensweisen, neue Animationen und zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten. Play3 zufolge führt Frontier außerdem ein Geothermie-Netz zur Stromversorgung der Anlagen ein. Ergänzt wird dies durch neue Forschungsmöglichkeiten, Freiluftvolieren und zahlreiche Bauobjekte für die Parkgestaltung.

Die Handlung des DLCs orientiert sich an Figuren, Orten und Dinosauriern aus dem aktuellen Kinofilm. Dadurch soll die Verbindung zwischen Spiel und Filmreihe weiter gestärkt und ausgebaut werden. Mit dem Jurassic World Evolution 3 DLC erweitert Frontier das Dino-Abenteuer um neue Inhalte. Für Fans handelt es sich um die erste größere Erweiterung seit dem Start des Hauptspiels im vergangenen Jahr.

Bereits damals führte Frontier neue Funktionen wie Jungtiere, ein Zuchtsystem und tiefere Managementmechaniken ein





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Jurassic World Evolution 3 DLC Rebirth Dinosaurier Story-Inhalte

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