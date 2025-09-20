Jungfreisinnige lancieren Initiative gegen Verwaltungs-Wachstum

Die Jungfreisinnigen Schweiz wollen mit einer Initiative das Wachstum der Bundesverwaltung bremsen. Sie fordern eine Koppelung der Personalausgaben an das Lohnwachstum.

Die Jungfreisinnige n lancieren eine Initiative zur Eindämmung des Bundesverwaltung s- Wachstum s. Am Samstag beschlossen die Jungfreisinnige n Schweiz auf ihrem ausserordentlichen Kongress in Bern einstimmig die Lancierung einer Verwaltungsbremse - Initiative . Diese Initiative zielt darauf ab, das aus ihrer Sicht zu rasante Wachstum der Bundesverwaltung einzuschränken.

Der Kern der Initiative ist die Forderung nach einer Koppelung des Wachstums der Personalausgaben des Bundes an das Medianlohnwachstum der Schweizer Bevölkerung. Geplant ist der Start der Unterschriftensammlung im ersten Quartal 2026.\Die Argumentation der Jungfreisinnigen basiert auf der Beobachtung eines stetigen, ungebremsten Wachstums des Staatsapparats. Dieses Wachstum manifestiert sich in erhöhten Ausgaben, mehr Stellen und einer wachsenden Regulierungsdichte. Die Jungfreisinnigen sehen darin eine Gefahr für zentrale Erfolgsfaktoren des Schweizer Modells. Sie argumentieren, dass das übermässige Wachstum der Verwaltung die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entfaltung des Einzelnen behindere und somit Wohlstand und Lebensqualität gefährde. Ein wichtiges Argument ist zudem, dass die wachsende Verwaltung Fachkräfte aus der Privatwirtschaft abzieht. Dies verschärfe den Fachkräftemangel und schwäche die Wertschöpfung der Schweiz. Gleichzeitig führe der stetige Ausbau der Verwaltung zu wachsender Bürokratie und zusätzlichen Regulierungen, die sowohl Menschen als auch Unternehmen belasten.\Um dieses Problem anzugehen, fordern die Jungfreisinnigen einen institutionellen Mechanismus, der das ungebremste Wachstum der Verwaltung stoppt. Während die Schuldenbremse das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben sicherstellt, fehle ein solches Instrument für das Verwaltungswachstum. Jungfreisinnigen-Schweiz-Präsident Jonas Lüthy wird mit den Worten zitiert, dass der Erhalt des Schweizer Modells, das dem Individuum den Platz zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entfaltung lässt, ein Versprechen an künftige Generationen sei. Die Initiative zielt darauf ab, die Bundesverwaltung auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig die Freiräume für Individuen und Unternehmen zu wahren. Die Jungfreisinnigen sehen in der aktuellen Entwicklung eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand der Schweiz. Daher wird die Initiative als notwendige Maßnahme zur Sicherung der Zukunft des Landes betrachtet. Die geplante Verwaltungsbremse soll sicherstellen, dass die Verwaltung effizienter arbeitet, weniger Bürokratie produziert und sich auf ihre wesentlichen Aufgaben konzentriert. Dies soll letztendlich die Rahmenbedingungen für eine florierende Wirtschaft und eine hohe Lebensqualität in der Schweiz verbessern





Jungfreisinnige Verwaltungsbremse Bundesverwaltung Wachstum Initiative

