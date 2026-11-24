Die geplante Übernahme der Schilthornbahn stärkt die Vormachtstellung der Jungfraubahnen im Berner Oberland. Regionale Politiker sehen Chancen, fordern aber ein besseres Verkehrskonzept.

Die Jungfraubahnen bauen ihre Vormachtstellung im Berner Oberland mit der geplanten Übernahme der Schilthornbahn weiter aus. Die Region wird dadurch zunehmend von den Jungfraubahnen abhängig, denn zahlreiche Hotels, Restaurants und andere Betriebe leben von den Touristinnen und Touristen, die das Unternehmen ins Oberland bringt.

Der Präsident der Regionalkonferenz Oberland Ost, Peter Äschimann, befürchtet trotzdem nicht, dass die Jungfraubahnen zum Klumpenrisiko für die ganze Region werden könnten. Er bezeichnet die Jungfraubahnen als Wirtschaftsmotor des Oberlands.

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Die Jungfraubahnen als Herzstück des Berner Oberlands

Die Jungfraubahnen sind eine Holding AG mit zwölf Tochtergesellschaften, die an der Schweizer Börse kotiert ist. Klares Aushängeschild des Unternehmens ist die Bahn auf das Jungfraujoch, die als Top of Europe vermarktet wird.

Im Jahr 2025 besuchten über 1 Million Gäste den höchstgelegenen Bahnhof Europas. Damit zählt die Bahn auf das Jungfraujoch zu den wichtigsten Zugpferden des Schweizer Tourismus.

Zu den Jungfraubahnen gehören verschiedene Bergbahnen und Skilifte sowie wichtige Zubringerbahnen zur Jungfrauregion mit den bekannten Orten Wengen, Lauterbrunnen, Grindelwald und Mürren. Strategische Allianzen und Beteiligungen bestehen vor allem mit der Berner-Oberland-Bahn von Interlaken nach Lauterbrunnen beziehungsweise Grindelwald, der sogenannten ersten S-Bahn der Alpen, sowie mit den Bergbahnen Harderbahn und Schynige-Platte-Bahn.

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Auch in der Gastronomie ist das Unternehmen ein wichtiger Akteur. Die Jungfraubahnen betreiben verschiedene Restaurants und Bars auf den Ausflugsbergen sowie in den Bahnhöfen.

Finanzkraft der Jungfraubahnen und Verhandlungsposition der Gemeinden

Die Jungfraubahnen erzielten letztes Jahr einen Gewinn von 78.2 Millionen Franken. Jährlich setzt das Unternehmen über 300 Millionen Franken um.

Dieser Umsatz ist ein Vielfaches des Gemeindebudgets von Lauterbrunnen, der Standortgemeinde der Schilthornbahn. Die finanzielle Kluft zwischen Gemeinde und Bahnunternehmen ist damit erheblich.

Gemeindepräsident Karl Näpflin ist dennoch überzeugt, dass Lauterbrunnen mit den Jungfraubahnen auf Augenhöhe verhandeln kann. Er räumt ein, dass die Jungfraubahnen ein grosser Player sind, verweist aber darauf, dass viele Bauprojekte von der Gemeinde begleitet und bewilligt werden.

Nach Ansicht von Karl Näpflin behält die Gemeinde gegenüber dem Unternehmen damit weiterhin wichtige Hebel in der eigenen Hand.

Stephanie Gartenmann fordert ein besseres Verkehrskonzept

Die Berner Kantonsparlamentarierin Stephanie Gartenmann (SVP) stammt aus dem Lauterbrunnental und begrüsst die Übernahme durch ein Unternehmen aus der Region. Sie ist in erster Linie froh, dass kein Investor aus dem Ausland die Bahn übernehmen will.

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Gartenmann sieht im Vorteil einer regionalen Lösung die Möglichkeit, die eigene Region selbst zu stärken. Gleichzeitig besteht bei der Bevölkerung, die im Oberland wohnt, schon heute ein grosser Leidensdruck.

Die Jungfraubahnen wollen mit der Übernahme den Tourismus noch stärker fördern. Deshalb hält Stephanie Gartenmann ein besseres Verkehrskonzept für die Region für nötig.

Gartenmann hat im Berner Kantonsparlament einen Vorstoss eingereicht, um den zunehmenden Autoverkehr besser regulieren zu können.

Oliver Hammel sieht Chancen bei der Besucherlenkung

Der CEO der Jungfraubahnen, Oliver Hammel, sieht im Zusammenschluss bei den Verkehrsproblemen eher eine Chance als ein Risiko. Nach seiner Einschätzung hilft der Zusammenschluss dabei, die Leute besser in der Region zu lenken und zu verteilen.

Oliver Hammel erklärt, dadurch werde das Erlebnis sowohl für Gäste als auch für Einheimische besser. Die Jungfraubahnen seien sich der Verantwortung als grösstes Unternehmen im Berner Oberland für die gesamte Wirtschaft sehr bewusst.

Laut Oliver Hammel braucht es dafür aber auch alle anderen Akteure, etwa Hotels und Restaurants. Die Jungfraubahnen legen nach eigenen Angaben grossen Wert darauf, dass es auch in Zukunft für alle gut läuft.