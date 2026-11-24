Die Jungfraubahn sichert sich die Mehrheit an der Schilthornbahn durch ein öffentliches Kaufangebot von 1800 Franken pro Aktie. Der Kaufzeitraum erstreckt sich vom 26. November bis zum 9. Dezember 2026.

Die Jungfraubahn unterbreitet den Aktionärinnen und Aktionären der Schilthornbahn ein öffentliches Kaufangebot, das einen deutlichen Aufschlag auf den aktuellen Marktwert bietet. Gemäß der Mitteilung der Jungfraubahn en vom Dienstag beträgt der festgelegte Kaufpreis 1800 Franken pro Einzelaktie. Dieser Preisposition steht ein letzter Handelskurs von 1300 Franken an der außerbörslichen Handelsplattform OTC-X gegenüber, was einer signifikanten Wertsteigerung für die Anteilseigner entspricht. Die Entscheidung markiert einen entscheidenden Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung der Tourismusbetriebe in der Region Berner Oberland.

Mehrheitserwerb und Kaufzeitraum

Die größte Hürde für den Erfolg der Transaktion ist bereits genommen, da sich Großaktionäre im Vorfeld bereits zur Übertragung ihrer Anteile verpflichtet haben. Durch diese vorzeitige Zustimmung sichern sich die Jungfraubahren laut eigener Auskunft eine Beteiligung von 52,3 Prozent und damit die absolute Mehrheit an der Schilthornbahn AG. Das offizielle Kaufangebot für sämtliche verbleibenden Aktien ist für den Zeitraum vom 26. November bis zum 9. Dezember 2026 um 12 Uhr festgelegt.

Also read Jungfraubahn will Schilthornbahn übernehmen: Grossaktionäre haben bereits zugesagt

Es ist möglich, dass dieser Zeitraum verlängert wird, falls dies für den Vollzug der Übernahme notwendig erachtet wird. Unmittelbar nach Ablauf der Hauptfrist schließt sich eine Nachfrist von 6,5 Handelstagen an, um noch nicht berücksichtigte Angebote abschließen zu können. Die bisherigen Großaktionäre, die ihre Anteile dem Angebot unterziehen, erhalten denselben Kaufpreis von 1800 Franken pro Aktie wie die übrigen Minderheitsaktionäre, was eine einheitliche Behandlung aller Anteilseigner gewährleistet.

Strategische Ausrichtung und Liquidität

Jungfraubahnen-Verwaltungsratspräsident Heinz Karrer betonte in einer Telefonkonferenz, dass die Übernahme der Schilthornbahn nicht als kurzfristige Rettungsaktion einzustufen ist. Vielmehr handle es sich um einen strategischen und bewussten Schritt, der monatelangen Vorbereitungen vorausgegangen sei und der von beiden Verwaltungsräten der beteiligten Unternehmen zugestimmt wurde. Diese Klarstellung dient dazu, die langfristige Vision der Gruppe zu unterstreichen und Marktunsicherheiten auszuräumen.

Advertisement

Dennoch räumt Johannes Stöckli, der VR-Präsident der Schilthornbahn, eine angespannte Liquiditätssituation des Unternehmens ein, die insbesondere durch die Herausforderungen des Projekts 20xx verursacht wurde. Stöckli erklärte, dass es mehrere Optionen zur Stabilisierung der Firma gegeben habe, der Zusammenschluss mit den Jungfraubahren jedoch die meisten Vorteile für die Zukunft geboten habe. Die Gespräche wurden daher initiiert, um eine nachhaltige Lösung für die finanzielle Stabilität zu finden.

Kapitalerhöhung und Bezugsrechte

Unmittelbar auf das erfolgreiche Kaufangebot soll eine Kapitalerhöhung bei der Schilthornbahn AG folgen, um die finanzielle Basis des Unternehmens gezielt zu stärken. Aktionärinnen und Aktionäre, die sich entscheiden, ihre Aktien nicht zu verkaufen, erhalten dabei Bezugsrechte, um an dieser Erhöhung teilzunehmen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, das Eigenkapital der Schilthornbahn zu festigen und ihre Unabhängigkeit innerhalb der neuen Konzernstruktur zu bewahren.

Falls diese Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, fallen sie automatisch an die Jungfraubahn Holding. Diese Holding hat sich vertraglich verpflichtet, sämtliche ihr zugeteilten Aktien zu übernehmen und den Kaufpreis vollständig zu bezahlen. Durch diesen Mechanismus wird sichergestellt, dass das Kapital auch im Falle einer Nichtteilnahme der Kleinaktionäre effizient zugeführt wird und die Liquiditätslücke geschlossen werden kann, die durch das vorhergehende Projekt 20xx entstanden ist.

Auswirkungen und Vollzugsvorbehalte

Heinz Karrer betonte, dass der Zusammenschluss die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Jungfraubahn-Gruppe sowie der gesamten Tourismusdestination Jungfrau-Region stärkt. Gleichzeitig sichere die Übernahme der Schilthornbahn AG eine stabile finanzielle Zukunft für das Unternehmen. Auch CEO Oliver Hammel und Johannes Stöckli hoben die Vorteile der Zusammenarbeit für die langfristige Entwicklung hervor. Beide Seiten sehen in der Integration einen wichtigen strategischen Schritt für die Zukunft des Bergbahnbetriebs in der Schweiz.

Advertisement

Der endgültige Vollzug des Angebots steht unter dem Vorbehalt, dass keine behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen den Prozess verhindern oder für unzulässig erklären. Solche Genehmigungen sind im Rahmen der schweizerischen Kartell- und Unternehmensrechtsgesetzgebung üblich, um sicherzustellen, dass der Markteinfluss der Jungfraubahn-Gruppe im öffentlichen Interesse bleibt. Bis dahin laufen die Vorbereitungen für die operative Integration weiter, während die Aktionäre die Zeit bis zum 9. Dezember 2026 zur Entscheidungsfindung haben.