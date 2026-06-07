Junger Italiener Antonelli dominiert Monaco - größter Abstand seit Langem

Kimi Antonelli, erst 19, gewann souverän den Großen Preis von Monaco, machte Geschichte als jüngster Sieger und führt nun die Fahrerwertung deutlich an. Trotz Safety‑Car‑ und Rote‑Flagge‑Unterbrechungen behielt er die Kontrolle.

Das Podest der Formel‑1 dreht sich derzeit fast ausschließlich um den 19‑jährigen Italien Kimi Antonelli . In Monaco nutzte er seine Pole‑Position perfekt und blieb vom Start bis zur Ziellinie an der Spitze.

Bereits nach wenigen Runden hatte er einen Abstand von mehreren Sekunden zu seinen Mitstreitern aufgebaut, und dieser Vorsprung wuchs kontinuierlich weiter. Der junge Mercedes‑Fahrer ließ sich von den ungewöhnlichen Ereignissen im Rennen nicht aus der Ruhe bringen. Nach 60 Rennrunden löste ein Crash von Lance Stroll (Aston Martin) eine Safety‑Car‑Phase aus, die das Feld zusammenbrachte. Beim darauffolgenden Neustart geriet Charles Leclerc (Ferrari) in einen Unfall, der das Rennen mit einer Roten Flagge für mehr als eine halbe Stunde unterbrach.

Trotz dieser Unterbrechungen brachte Antonelli nach dem erneuten Start sein Tempo zurück, fuhr erneut alle anderen Autos an und sicherte sich nach weiteren zehn Runden damit seinen fünften Sieg in Folge im Trockenen. Damit wurde er mit 19 Jahren zum jüngsten Sieger des Großen Preises von Monaco in der Geschichte der Meisterschaft. Einzig beim Saisonauftakt in Australien hatte er seinem Teamkollegen George Russell den Sieg überlassen. In der Gesamtwertung führt Antonelli nun deutlich die Fahrerwertung an.

Hinter ihm folgten Lewis Hamilton (Ferrari) und Isack Hadjar (Red Bull). Hamiltons dritter Platz nach einem schwierigen Ferrari‑Wochenende setzte einen positiven Schlusspunkt für das Team. Teamchef Fréd Vasseur, der das Qualifying noch aus dem Krankenhaus verfolgen musste, war am Sonntag wieder persönlich an der Strecke. Max Verstappen, der neben Antonelli in der Frontreihe startete, musste bereits beim Start sofort zurücktreten, weil sein Wagen stehenblieb und er das gesamte Feld überholen musste.

Kurz darauf stellte er das Fahrzeug in der Box ab und verließ das Rennen. Auch Valtteri Bottas (Cadillac) und Oliver Bearman (Haas) gaben früh auf, und Lando Norris (McLaren) musste später im Verlauf des Rennens einziehen. Audi blieb weiterhin ohne Punkte und saß nach dem ersten Saisonrennen noch bei zwei Punkten. Gabriel Bortoleto belegte den zwölften Platz, während Nico Hülkenberg nach der Roten Flagge zu aggressiv fuhr, eine zehn‑Sekunden‑Strafe erhielt und letztlich auf den vierzehnten Rang abrutschte.

Der Fahrplan für die kommenden Wochen sieht vor, dass das nächste Rennen in Barcelona startet, gefolgt von einer zweiwöchigen Sommerpause, bevor die Saison mit dem Großen Preis von Österreich auf dem Red‑Bull‑Ring weitergeht. Die aktuelle Form von Antonelli lässt darauf schließen, dass er weiterhin das Hauptthema der Meisterschaft bleiben wird, während die etablierten Top‑Teams versuchen, die Lücke zu schließen und wieder um Podestplätze zu kämpfen.

Die Spannung bleibt hoch, denn die Kombination aus jungen Talenten und erfahrenen Champions sorgt für ein dynamisches und unvorhersehbares Renngeschehen, das die Fans weltweit fesselt





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