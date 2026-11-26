Konflikt zwischen Junger SVP Luzern und Bundesvorstand: Zehn Mitglieder wurden ausgeschlossen. Die Luzerner Sektion bestreitet Rechtsextremismus-Vorwürfe und kündigt rechtliche Schritte an.

Der Konflikt zwischen der Jungpartei im Kanton Luzern und dem nationalen Vorstand der SVP hat sich erheblich verschärft. Die Junge SVP Luzern weist jegliche Verbindungen zur als rechtsextrem eingestuften Organisation Junge Tat zurück und erwägt nun rechtliche Schritte gegen den Präsidenten der Jungen SVP Schweiz, Nils Fichter. Dieser Konflikt entstand, nachdem der nationale Vorstand zehn Mitglieder der Luzerner Sektion aus der Partei ausgeschlossen hatte. Die Kantonalpartei bezeichnet diese Maßnahme als unverhältnismäßig und juristisch angreifbar, da sie die Eigenständigkeit des lokalen Vereins missachtet sehe.

Ausschlüsse und rechtliche Gegenwehr

Die Junge SVP Luzern hat den Vorwurf einer gezielten Unterwanderung durch die Gruppe Junge Tat entschieden zurückgewiesen. Nach dem Ausschluss von zehn Mitgliedern durch die nationale Partei prüft die Luzerner Sektion rechtliche Schritte gegen den Präsidenten der Jungen SVP Schweiz. Joel Bucher, der Präsident der JSVP Luzern, betonte in einer Mitteilung vom Freitag, dass weder er selbst noch die neun weiteren von den Ausschlüssen betroffenen Personen Mitglieder der fraglichen Gruppe seien oder jemals gewesen seien. Die Betroffenen seien mit schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontiert worden, ohne dass ihnen jegliche Beweise vorgelegt wurden. Zudem kritisierte Bucher, dass die Mutterpartei die Betroffenen vor der Entscheidung nicht angehört habe. Er erklärte, Nils Fichter sei als Präsident untragbar, und die Kantonalpartei kläre derzeit die juristischen Schritte gegen ihn ab.

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Argumente des nationalen Vorstands

Zuvor hatte die Junge SVP Schweiz zehn Mitglieder der Kantonalpartei ausgeschlossen. Sie begründete den Entscheid damit, dass die Junge Tat eine personelle Unterwanderung bei der Luzerner Kantonalsektion orchestriert und vollzogen habe. Die Organisation Junge Tat gilt allgemein als rechtsextrem. Die Parteileitung der Jungen SVP Schweiz betonte explizit, dass es bei den getätigten Ausschlüssen nicht um eine Gesinnungsprüfung gehe, sondern um den undemokratischen Akt der Unterwanderung. Die Ausschlüsse sollten sicherstellen, dass die Junge SVP Kanton Luzern neu und ohne Vorbelastung in die Kantonsrats- und Nationalratswahlen 2027 starten könne. Bereits in einer früheren Mitteilung teilte die JSVP Luzern mit, dass sie die Ausschlüsse nicht akzeptiere. Die Junge SVP Kanton Luzern sei ein rechtlich eigenständiger Verein, erklärte sie. Die Ausschlusskompetenz liege beim Kantonalvorstand. Sie wirft der Mutterpartei vor, mit den Ausschlüssen auf die Generalversammlung vom 1. Dezember der Jungen SVP Kanton Luzern Einfluss nehmen zu wollen.

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Reaktionen anderer Jungparteien

Die Haltung der Kantonalpartei lautet nach eigenen Angaben: Wer Mitglied der Jungen Tat ist, ist kein Mitglied bei uns. Dennoch bestehen offenbar einzelne Berührungspunkte zur Organisation. Die JSVP Luzern habe Anfang November von einer Doppelmitgliedschaft erfahren, schrieb Bucher. Die betroffene Person sei auf Aufforderung sofort aus der Partei ausgetreten. Fichter sei darüber informiert worden. Bucher erwähnte in der Mitteilung von Freitag außerdem, dass ein Parteimitglied ein Mitglied der Jungen Tat an die Delegiertenversammlung der Jungen SVP mitgebracht habe. Die anderen Jungparteien im Kanton Luzern bezeichneten die Vorgänge als Alarmsignal und forderten von der Jungen SVP Schweiz eine lückenlose Aufklärung. Bis sich die JSVP Luzern unmissverständlich von der Jungen Tat und von jeglichem Rechtsextremismus distanziert, ist jede Zusammenarbeit mit ihr beendet, schrieben die Junge GLP, die Jungfreisinnigen, die Junge Mitte, die Jungen Grünen und die Juso in einem gemeinsamen Communiqué.

Politische Folgen und Ausblick

Die Auseinandersetzung spiegelt eine tiefere Spaltung innerhalb der jungen konservativen Basis wider. Während der nationale Verband die Integrität der Partei durch strikte Ausschlüsse wahren will, fühlt sich der Kanton Luzern in seiner autonomen Entscheidungsfindung übergangen. Die angekündigten rechtlichen Schritte könnten zu langwierigen Prozessen führen, die das Ansehen der Organisation weiter belasten. Die politische Landschaft im Kanton Luzern bleibt durch diese internen Streitigkeiten vorerst unsicher. Die anderen Jungparteien haben ihre Kooperationsbereitschaft ausgesetzt, was die Isolation der umstrittenen Sektion vertieft. Die kommende Generalversammlung am 1. Dezember wird nun als kritischer Wendepunkt erwartet, an dem die Zukunft der Luzerner Jungpartei auf nationaler Ebene neu verhandelt werden muss.