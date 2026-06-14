Junge Schweizer Selbstständige spüren die unsichere Weltlage

Jedes Jahr entstehen in der Schweiz mehr neue Firmen als im Vorjahr. Eine der Gründerinnen ist die junge Unternehmerin Melanie Niklaus. Sie hat vor rund drei Jahren eine eigene Bäckerei in Kerzers eröffnet.

Jedes Jahr entstehen in der Schweiz mehr neue Firmen als im Vorjahr. Eine der Gründerinnen ist die junge Unternehmerin Melanie Niklaus. Sie hat vor rund drei Jahren eine eigene Bäckerei in Kerzers eröffnet.

Ihre Arbeitstage beginnen kurz nach Mitternacht und dauern lange. Sie ist bis Mittag in der Backstube und geht dann schlafen. Anschließend geht sie zu ihrem Pferd und kommt nochmal in die Backstube für den Abschluss. Andere gehen in den Ausgang.

Dann gehe ich halt arbeiten, sagt sie. Finanzieller Druck und Stress lasten auf ihr. Sie ist verantwortlich für das Einkommen von 13 Angestellten. Sie habe auch schon Angst gehabt, dass sie nicht weiß, wie es herauskommt.

Damit ist sie nicht alleine. Viele junge Schweizer Selbstständige haben Angst vor dem finanziellen Druck und dem Stress. Selbständigkeit ist etwas höchst Unsicheres, sagt Michele Blasucci. Mit seiner Firma hilft er Menschen, die sich selbstständig machen wollen.

Ein Viertel seiner Klientinnen und Klienten sei unter 30 Jahre alt - Tendenz steigend. Dieser Trend zeigt sich auch bei Firmengründungen allgemein. Und das trotz einer Weltlage, die zunehmend instabil scheint. Nach der Pandemie gab es Krieg in der Ukraine, in Gaza und im Iran.

In der Schweiz steigen Mieten und Gesundheitskosten. Die wirtschaftliche Unsicherheit nimmt zu, das zeigen auch die Prognosen der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. So schrieb sie jüngst etwa von trüben Aussichten für die Schweizer Wirtschaft, die im Schatten globaler Machtpolitik stehe. Das zum Beispiel wegen der US-Zollpolitik oder dem Krieg im Iran.

Heute gibt es mehr Risiken bei einer Firmengründung. Was das konkret für junge Schweizer Selbstständige bedeuten kann, weiss Michele Blasucci. Erstens könnten sich Rohstoff- und Transportkosten kurzfristig ändern. So etwa, wenn ein wichtiger Seeweg wie die Strasse von Hormus blockiert ist.

Zudem: Banken und Investoren sind zurückhaltender geworden. Sie stellen oft das Startkapital oder Kredite für neue Firmen. Firmengründungen und ihr Überleben sind ein wichtiger Aspekt der Schweizer Wirtschaft. Jahr für Jahr gibt es in der Schweiz neue Höchstzahlen bei Neugründungen von Firmen.

Wurden im Jahr 2013 knapp 37'000 Unternehmen neu gegründet, waren es 2023 fast 47'000 - über ein Viertel mehr. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik. Und auch seit 2023 setzt sich der Aufwärtstrend fort. Das zeigen Auswertungen der Beratungsplattform 'Institut für Jungunternehmen AG' mit Daten aus dem Handelsregister.

Aber längst nicht alle Firmen überleben. Laut dem Bundesamt für Statistik sind nach dem ersten Jahr noch rund 80 Prozent der Firmen aktiv. Fünf Jahre nach der Gründung gibt es noch knapp die Hälfte der Unternehmen. Und schliesslich ist auch bei den Kundinnen und Kunden weniger Geld im Portemonnaie - zum Beispiel wegen steigender Gesundheitskosten oder Mieten: 'Konsumenten sind vorsichtiger und kaufen weniger', sagt Blasucci. Zusammengefasst: 'Heute gibt es mehr Risiken bei einer Firmengründung.





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