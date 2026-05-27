Junge nach Badeunfall im kritischen Zustand ins Spital geflogen

Ein 10-jähriger Junge ist nach einem Badeunfall im Freibad Sonnenberg in Herisau im kritischen Zustand ins Spital geflogen worden. Die genauen Umstände des Herganges werden durch die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden abgeklärt.

In Herisau im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist ein 10-jähriger Junge nach einem Badeunfall im kritischen Zustand ins Spital geflogen worden. Der Vorfall ereignete sich im Freibad Sonnenberg in Herisau .

Kurz nach 14.30 Uhr ging bei der Kapo Appenzell Ausserrhoden die Meldung ein, dass ein 10-jähriger Knabe bewusstlos aus dem Schwimmbecken gezogen wurde. Die anwesenden Ersthelfer begannen sofort mit den Reanimationsmassnahmen. Kurze Zeit später übernahm der aufgebotene Rettungsdienst die medizinische Versorgung. Der 10-Jährige wurde in kritischem Zustand mit dem Rettungshelikopter ins Spital überführt.

Die genauen Umstände des Herganges werden durch die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden abgeklärt. Nebst der Polizei, dem Rettungsdienst und der Rettungsflugwacht stand auch die Feuerwehr Herisau im Einsatz. Für die Betreuung der anwesenden Personen wurde das Care-Team aufgeboten. Der Vorfall hat die ganze Stadt in Erstaunen versetzt und viele Menschen sind besorgt um den Zustand des Jungen.

Die Stadtverwaltung von Herisau hat eine Pressekonferenz angesetzt, um weitere Informationen zu geben. Die Menschen in Herisau sind mit Sorge um den Jungen und hoffen auf eine schnelle Genesung. Der Vorfall ist ein erheblicher Schock für die ganze Stadt und viele Menschen sind besorgt um die Sicherheit der Schwimmbäder. Die Stadtverwaltung wird sicherstellen, dass die Sicherheitsvorkehrungen in den Schwimmbädern verbessert werden, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Der Junge ist noch im Spital und wird von den Ärzten und Pflegekräften umsorgt. Die Stadtverwaltung und die Menschen in Herisau hoffen auf eine schnelle Genesung des Jungen und sind besorgt um seinen Zustand. Der Vorfall ist ein wichtiger Hinweis darauf, wie wichtig es ist, die Sicherheit in den Schwimmbädern zu verbessern. Die Stadtverwaltung wird alle notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass die Schwimmbäder sicher sind und dass ähnliche Vorfälle in Zukunft verhindert werden können





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