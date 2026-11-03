Junge Mitte ruft zu politischem Engagement statt Gewalt nach Halloween-Krawallen in Zürich

Benedikt Schmid warnt vor Gewalt in der Halloween-Nacht in Zürich und fordert junge Menschen auf, sich politisch zu engagieren. Trotz Aufruf kommen nur wenige den Forderungen nach.

Die Jugendorganisation der Partei der Mitte, angeführt von Präsident Benedikt Schmid, distanziert sich deutlich von den gewaltsamen Ausschreitungen, die sich in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November in Zürich ereignet haben. Schmid nutzt die Plattform der eigenen Organisation, um junge Menschen dazu aufzurufen, ihre berechtigten Frustrationen nicht auf der Strasse mit Zerstörung, sondern im politischen System auszudrücken. Die Krawalle, bei denen Polizeibeamte mit Pyrotechnik und Flaschen angegriffen sowie Fahrzeuge in Brand gesetzt wurden, haben binnen weniger Stunden massive mediale Aufmerksamkeit erlangt.

Diskrete Kritik an Gewalt und sozialen Problemen

Benedikt Schmid betont in seiner Argumentation, dass die heutige Jugend zwar durchaus legitime Anliegen habe, diese jedoch nicht durch das Abfackeln von Fahrzeugen gelöst werden könnten. Der Präsident der Jungen Mitte verweist auf die erschwerten Lebensumstände, die viele junge Menschen in der Schweiz derzeit erleben. Für junge Erwachsene werde es zunehmend schwieriger, aus dem Elternhaus auszuziehen, einen passenden Arbeitsplatz zu finden und die anhaltend hohen Mietkosten zu stemmen. Schmid stellt fest, dass selbst Personen mit guter Ausbildung und hoher Einsatzbereitschaft heute oft keinen Anschluss mehr an den Arbeitsmarkt oder das gesellschaftliche Leben finden.

Also read Expertenanalyse Zürich-Krawalle: Geplante Gewalt oder politischer Protes

Diese strukturellen Probleme hätten auch massive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit junger Männer und Frauen. Schmid räumt ein, dass viele Jugendliche unter den veränderten Perspektiven und der unsicheren Zukunftsperspektive leiden. Er appelliert jedoch eindringlich daran, dass Aggression und Sachbeschädigung keine Lösungsansätze für diese tiefgreifenden gesellschaftlichen Herausforderungen darstellen. Stattdessen fordere er die junge Generation auf, sich in Jungparteien zu engagieren, um Gehör zu finden und aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken.

Ausweichende Zielgruppe bei politischen Forderungen

Trotz des klaren Aufrufs von Benedikt Schmid bleibt die Wirkung seiner Botschaft begrenzt, da die Hauptakteure der Unruhen kaum den von ihm angesprochenen politischen Gruppen zuzuordnen sind. Judith Hödl, die Mediensprecherin der Stadtpolizei Zürich, beschreibt die Teilnehmerschaft der Demonstrationen als eine Durchmischung unterschiedlichster Gruppierungen. Zu den Beteiligten zählten sowohl Personen aus dem linksextremen Spektrum als auch sogenannte Krawallmacher, deren Motivation primär in der Zerstörung und Eskalation lag und nicht in der Artikulation politischer Forderungen.

Advertisement

In Zürich kam es während dieser Nacht zu erheblichen Sachbeschädigungen und Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit. Ein gewaltbereiter Mob setzte Container, elektrische Fahrräder und E-Tretroller in Brand. Zusätzlich wurden Scheiben von Geschäften sowie Haltestellen der Zürcher Verkehrsbetriebe gezielt beschädigt. Oliver Heimgartner, der Co-Parteipräsident der Jungen Mitte, stellt sich entschieden gegen diese Aktionen. Er betont, dass es den Beteiligten bei den Vorfällen offenbar einzig um reine Zerstörungslust und die gezielte Eskalation der Lage ging, was nicht mit den politischen Zielen der Jungen Mitte vereinbar ist.

Radikale Kreise und sozialmediale Dynamiken

Die Hintergründe der Beteiligten variierten stark, wobei einige Akteure explizit aus radikalisierten Milieus stammten. Die linksautonome Informationsplattform "Barrikade.info" hatte zuvor Sachbeschädigung sogar explizit thematisiert und diese Handlungen als eine Form von Gerechtigkeit im Kontext der bezahlbaren Innenstädte verharmlost. Benedikt Schmid beobachtet jedoch eine neue, problematische Dynamik auf sozialen Medien. Er hat dort Posts von Nutzern gesehen, welche die Ausschreitungen glorifizierten und als positive Aktionen darstellten. Diese digitale Verbreitung von Gewaltvideos hat das Potenzial, User ausserhalb radikaler Szenen zu anstecken und zu weiteren Taten zu motivieren.

Die schnelle Verbreitung von Inhalten in sozialen Netzwerken hat dazu geführt, dass gewalttätige Handlungen für ein breiteres Publikum interessant erscheinen, das ursprünglich nicht Teil dieser Szenen war. Schmid wollte mit seinem Beitrag genau dieser Entwicklung entgegenwirken, indem er aufzeigte, dass solche Aktionen den falschen Weg darstellen und keinen Beitrag zur Lösung der tatsächlichen Probleme leisten. Die Gefahr besteht darin, dass emotionale Reaktionen und gruppendynamische Effekte in digitalen Räumen zu tatsächlichen Handlungen im öffentlichen Raum führen, die weit über den ursprünglichen Kern der beteiligten Aktivisten hinausgehen.

Politische Unterrepräsentation und Zukunftsaufgaben

Benedikt Schmid hält trotz der schwierigen Kommunikation an seiner Forderung fest, sich politisch zu engagieren. Er argumentiert, dass junge Menschen in der Politik massiv unterrepräsentiert seien und die Gesellschaft den Fokus zu wenig auf die Zukunft legen würde. Mit dem raschen Fortschritt der Künstlichen Intelligenz kämen grossartige Veränderungen auf die Schweiz zu, die massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben könnten. Schmid warnt vor einem grossen Jobabbau, der insbesondere Absolventen von Hochschulen und Personen mit abgeschlossener Berufslehre treffen würde.

Advertisement

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sei es unerlässlich, dass sich die junge Generation politisch engagiert und Antworten auf zentrale gesellschaftliche Fragen sucht. Laut dem Schweizer Jugend- und Demokratiemonitor 2025 sind jedoch nur zehn Prozent der jungen Menschen bereit, sich in einer politischen Partei zu engagieren. Für nur sieben Prozent kommt eine Kandidatur für ein politisches Amt infrage. Diese Zahlen verdeutlichen die grosse Distanz zwischen der politischen Führungsschicht und der jungen Generation.

Die Junge Mitte verzeichnet auf ihre Website über 3200 Mitglieder, wobei sich die Zahl in jüngster Zeit leicht erhöht hat. Seit Freitag sind vier neue Beitrittsanfragen eingegangen, und seit einer Woche kommen insgesamt zehn neue Mitglieder hinzu. Schmid sieht diese Tendenz als positives Zeichen, dass zumindest ein kleiner Teil der Jugendlichen den Weg in die Politik sucht. Dennoch bleibt die Herausforderung gross, die Mehrheit der jungen Menschen für eine partizipative Demokratie zu gewinnen und sie von gewalttätigen Exzessen abzuhalten.