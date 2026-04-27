Junge Grüne Mechthild Mus rückt in den Grossen Rat ein

Die 22-jährige Mechthild Mus übernimmt das Amt der abtretenden Grossrätin Jonas Fricker und wird damit die jüngste Grossrätin im Kanton Aargau. Sie setzt sich für Klimagerechtigkeit ein und kritisiert die aktuelle Klimapolitik.

Mechthild Mus , eine 22-jährige Geografiestudentin aus Baden und Mitglied der Jungen Grünen, übernimmt das Amt als Grossrätin für den Kanton Aargau , nachdem Jonas Fricker zurückgetreten ist.

Sie betrachtet diese Gelegenheit als ein Privileg und bereitet sich intensiv auf ihre neue Rolle vor. Mus, die bei der letzten Grossratswahl die drittmeisten Stimmen für die Grünen erhielt, wird die jüngste Grossrätin im Kanton sein und Einsitz in die Kommission für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV) nehmen.

Ihre Entscheidung, das Amt anzunehmen, fiel ihr nicht leicht, da sie sich der damit verbundenen Verantwortung bewusst ist, jedoch ist sie überzeugt, dass sie ebenso legitim im Grossen Rat vertreten ist wie alle anderen. Ihr zentrales politisches Anliegen ist die Klimagerechtigkeit, die sie als ausschlaggebenden Faktor für ihr politisches Engagement betrachtet. Sie betont, dass Aufgeben angesichts der Klimakrise keine Option ist, insbesondere für diejenigen, die bereits jetzt unter deren Folgen leiden.

Mus kritisiert die aktuelle Klimapolitik im Kanton Aargau, die ihrer Meinung nach in keinem Bereich auf Kurs ist. Sie bemängelt, dass anstatt den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben, über den Autobahnausbau und neue Atomkraftwerke diskutiert wird. Sie argumentiert, dass die Klimakrise unbezahlbar ist und die Kosten für Schäden durch Naturkatastrophen die Investitionen in klimaverträgliche Alternativen übersteigen würden. Sie plädiert für eine stärkere Besteuerung von Kerosin und die Förderung klimaneutralerer Produkte.

Mus sieht die Hauptverantwortung zur Bekämpfung der Klimakrise bei der Politik und betont, dass das Problem nicht von Einzelpersonen gelöst werden kann. Sie verweist auf die Klimabewegung 'Fridays for Future', die das Thema in die breite Öffentlichkeit getragen habe, auch wenn die Bewegung derzeit weniger Aufmerksamkeit erregt. Sie kritisiert, dass andere Probleme die Klimakrise überschatten und Politik und Medien Schwierigkeiten haben, mehrere Krisen gleichzeitig zu bewältigen.

Um sich auf ihr Amt vorzubereiten, hat sich Mus in die aktuellen Geschäfte eingelesen und ihren Studienplan so angepasst, dass sie an den Grossratssitzungen teilnehmen kann. Neben ihrem Studium und politischen Engagement liest sie gerne und fährt leidenschaftlich Velo, um ihre Gedanken zu ordnen. Sie ist sich bewusst, dass sie weniger politische Erfahrung hat als andere Grossräte, betont aber, dass sie als junge Frau Perspektiven einbringt, die im Grossen Rat bisher unterrepräsentiert sind.

Sie möchte die Lebensrealität junger Menschen in der Politik abbilden und sich für eine nachhaltige Politik einsetzen. Mus kandidiert zudem für die Jungen Grünen für den Nationalrat und sieht Politik als eine moralische Verpflichtung. Sie ist bereit, auch unkonventionelle Wege zu gehen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, schliesst aber Aktionen wie das Festkleben an den Boden aus





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