Junge Grüne Luzern stellen Kandidatenlisten für Kantonsratswahlen 2027 vor. Maline Zimmermann kandidiert für Regierungsrat, während andere für Bündnis 90/Die Grünen und SP nomin werden.

Am Samstag hat die Jugendorganisation Junge Grüne in Luzern ihre offizielle Kandidatenliste für die anstehenden Kantonsratswahlen im Jahr 2027 vorgelegt. Bei dieser Nominationsversammlung wurde festgelegt, welche Personen die Bewegung in den drei Wahlkreisen Luzern Stadt, Luzern Land und Sursee repräsentieren werden. Gleichzeitig hat die Organisation ihre eigene Kandidatin für den Regierungsrat des Kantons benannt. Diese strukturellen Entscheidungen bilden die Grundlage für die politische Ausrichtung der Jungen Grünen auf kantonaler Ebene in den kommenden Jahren.

Maline Zimmermann als Regierungsratskandidatin

Die Junge Grüne Luzern hat Maline Zimmermann als ihre eigene Kandidatin für den Regierungsrat nominiert. Zimmermann tritt damit in ein politisches Rennen ein, das sie selbst beschreibt. Sie vertritt die Position, dass die Zukunft des Kantons nicht den politischen Relikten der Vergangenheit überlassen werden darf. Stattdessen fordert sie einen gemeinsamen Einsatz für eine lebenswerte Zukunft, die ökologische und feministische Prinzipien in den Vordergrund stellt. Ihre Nominierung markiert einen strategischen Schritt, um die Interessen der jungen Wähler direkt in der Exekutive zu vertreten.

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Listen für die drei Wahlkreise

Neben der Regierungsratskandidatur haben die Jungen Grünen in allen drei relevanten Wahlkreisen eigene Kantonsratslisten aufgestellt. In Sursee führt Milena Russo die Liste an, während Finn Krummenacher in Luzern Stadt als Spitzenkandidat fungiert. Liv Kloth übernimmt die Spitzenrolle für den Wahlkreis Luzern Land. Innerhalb dieser Listen wurden zudem weitere Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, um die Breite der Bewegung widerzuspiegeln. Für den Wahlkreis Luzern Land wurde Maline Zimmermann zusätzlich als Listenkandidatin berücksichtigt, was ihre doppelte Rolle in der Kampagne unterstreicht.

Unterstützung für Bündnispartner

Die Jungen Grüne Luzern haben ihre Kandidatenaufstellung um die Unterstützung externer Politikerinnen und Politiker erweitert. Sie bekennen sich öffentlich zu Rahel Estermann, die für die Partei Bündnis 90/Die Grünen kandidiert. Zusätzlich unterstützen sie Valentin Humbel, der im Umfeld der JUSO aktiv ist, sowie Ylfete Fanaj von der SP. Diese Entscheidung demonstriert die Bereitschaft zur überparteilichen Zusammenarbeit. Das Ziel besteht darin, ein breites Bündnis für ökologische und soziale Themen zu schmieden, das über die eigenen Reihen hinausreicht und die politische Landschaft im Kanton mitbestimmen will.

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Kritik an Steuersenkungen und Austerität

Eine zentrale Botschaft der Nominationsversammlung war die scharfe Kritik an der aktuellen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Co-Präsidentin und Co-Wahlleitung Nadja Carver übte klare Kritik an der wiederholten Steuersenkungen des Kantons und der Gemeinden. Sie führt aus, dass diese Maßnahmen mit massiven Einsparungen im Klimaschutz, in der Bildung und bei der sozialen Sicherheit einhergehen. Carver stellt fest, dass Bund und Kanton auf Kosten der Zukunft der Jugendlichen sparen, ohne deren Stimmen angemessen zu hören. Dieser Vorwurf zielt auf die Diskrepanz zwischen politischem Handeln und den Bedürfnissen junger Menschen ab.

Anforderungen an Bildung und Klima

Die Jungen Grüne Luzern formulieren konkrete Forderungen an die künftige Regierung. Dazu gehört die Förderung von Gemeinschaftsräumen, insbesondere im Bereich Kultur und sogenannter Third Spaces. Zudem fordern sie einen starken, geschlossenen Einsatz gegen die Klimakrise. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Lernbedingungen in der Berufslehre und an Schulen. Die Organisation argumentiert, dass Bildungssysteme Kinder und Jugendliche fördern sollten, anstatt sie zu überlasten. Diese Forderungen sollen als Leitplanken für die politische Arbeit in den kommenden vier Jahren dienen und die Agenda der Grün-Alternativen prägen.