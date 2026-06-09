Junge Frau wegen Katzendiebstählen und weiterer Delikte verurteilt

Eine Schweizerin muss wegen des Diebstahls mehrerer Katzen, des Diebstahls einer Kreditkarte und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz eine bedingte Geldstrafe zahlen. Die Tiere wurden unter katastrophalen Bedingungen gehalten.

Eine junge Frau aus der Schweiz hat sich mehrerer Straftaten schuldig gemacht, darunter den Diebstahl mehrerer Katzen und den Diebstahl des Portemonnaies ihrer Frauenärztin. Im Jahr 2022, an einer kalten Februarnacht, entführte sie gemeinsam mit einem Komplizen den 15-jährigen Kater Blinky mitsamt seiner Katzenkiste aus seinem Zuhause in Reinach.

Die Besitzerin hatte die beiden Täter in den sozialen Medien öffentlich gemacht. Neben Blinky stahl das Paar zwei weitere Katzen: den Kater Geppetto, ebenfalls aus Reinach, und die Katze Spätzli aus einer unbekannten Ortschaft im Kanton Zürich. Beide Tiere wurden später in der Wohnung der jungen Frau gefunden. An ihrem damaligen Wohnort im Kanton Aargau hielt die Frau die drei Katzen unter katastrophalen Bedingungen.

Sie waren zusammengepfercht in einer zu kleinen Transportbox, erhielten zu wenig Futter und Wasser und lebten bis zur Beschlagnahmung durch das Veterinäramt in einem "Fäkalberg". Zudem hielt sie eine junge Königspython, die zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung etwa einen Meter lang war. Die Schlange war in einem zu kleinen Terrarium untergebracht, das keine erhöhte Liegefläche und keine Klettermöglichkeiten bot. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Dietikon, wo die junge Frau ihrer Frauenärztin das Portemonnaie stahl.

Mit der entwendeten Kreditkarte tätigte sie Einkäufe beim Brezelkönig, an einer Selecta-Automatik und an einer Socar-Tankstelle im Gesamtwert von 60 Franken. Aufgrund dieser Taten wurde sie wegen mehrfachen Diebstahls, mehrfachen geringfügigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage sowie mehrfacher Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz verurteilt. Das Gericht verhängte eine bedingte Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 30 Franken, eine Probezeit von zwei Jahren und eine Busse von 600 Franken.

Zwei Katzenhalterinnen haben Schadenersatzforderungen in Höhe von 1000 respektive 200 Franken geltend gemacht, die die Staatsanwaltschaft jedoch auf den Zivilweg verweist. Die Beschuldigte befindet sich aktuell in einem betreuten Setting an einem unbekannten Ort und wird von diversen Wachpersonen engmaschig begleitet, sodass weitere Straftaten nicht erwartet werden





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