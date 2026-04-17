Junge Braunviehzüchter setzen auf Nachwuchsförderung und zentrale Events

Die Schweizerische Braunvieh-Jungzüchter-Vereinigung blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und plant für die Zukunft. Neue Ausrichtung des Junior Contests und der Jungzüchterschule in Zug soll die Attraktivität steigern. Investitionen in die Nachwuchsförderung stehen im Fokus.

Die Schweizerische Braunvieh - Jungzüchter -Vereinigung (SBJV) verfolgt mit klarem Ziel, die Faszination für das Braunvieh der jungen Generation näherzubringen und ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Teilnahme an Ausstellungen zu eröffnen. Anlässlich der 34. Generalversammlung in Rothenthurm SZ begrüsste Marc Andri Roffler, Präsident der SBJV, die anwesenden Mitglieder und Ehrengäste.

In seinem ersten Jahresrückblick erinnerte Roffler an zahlreiche Höhepunkte, die das vergangene Jahr geprägt hatten. Dazu zählten unter anderem die erfolgreiche Jungzüchterschule in Battice, Belgien, sowie eine äusserst gut besuchte Bar während des Zuger Stierenmarkts. Ein weiterer bedeutender Moment war die Verleihung des Jungzüchter-Awards 2025 an Beat Betschart aus Menzingen ZG, die im Rahmen des GP von Sargans stattfand, sowie das engagierte Auftreten der Vereinigung am Tag der Milch. Finanziell präsentierte sich die SBJV stabil, wobei die erstmalige Durchführung der Jungzüchterschule in Zug im Februar 2025 zwar kostenintensiv war, jedoch als essenzielle Investition in die Zukunft angesehen wird. Präsident Roffler unterstrich diese Philosophie mit den Worten: Es sei sinnvoller, Geld in die Nachwuchsförderung zu investieren, als es anzuhäufen. Der Vorstand erfuhr ebenfalls personelle Veränderungen: Noldi Durrer, langjähriger Vertreter von Ob- und Nidwalden, trat nach fünf Jahren engagierter Tätigkeit zurück. Seine Nachfolge tritt Marina Reinhard aus Kerns OW an. Ebenfalls neu im Vorstand sind Kilian Gössi aus Weggis LU, der Jonas Stocker als Vertreter der Luzerner Jungzüchter ablöst, und Sara Durrer aus Hausen am Albis ZH, die Livia Meier (Aargau/Zug) ersetzt. Eine besondere Ehrung wurde dem ehemaligen Präsidenten Lukas Büeler zuteil, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Für die kommende Schausaison sind bereits spannende Programmpunkte geplant, die das Interesse der Jungzüchter weiter wecken sollen. Ein wesentlicher Punkt ist die Neuausrichtung des Brown Swiss Junior Contests und der Jungzüchterschule, die künftig in derselben Woche stattfinden werden. Die Jungzüchterschule wird von Dienstag bis Freitag durchgeführt, während der Contest wie gewohnt am Samstag ausgetragen wird. Dies wird von einem eigens dafür eingesetzten Organisationskomitee (OK) realisiert. Die Idee hinter dieser Zusammenlegung ist, anstelle von zwei kleineren Veranstaltungen einen zentralen Grossanlass auf dem bewährten Stierenmarktareal in Zug zu etablieren. Das OK erhofft sich davon eine deutlich höhere Zuschauerbindung und Attraktivität für die breite Öffentlichkeit. Umrahmt wurde die diesjährige Generalversammlung mit einem informativen Vortrag von Martin Hübscher, Präsident der Mooh-Genossenschaft, der die aktuelle Lage auf dem Milchmarkt beleuchtete und den Anwesenden wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Chancen des Sektors bot. Diese strategische Neuausrichtung der Events soll nicht nur die Durchführung vereinfachen, sondern vor allem die Sichtbarkeit und das Engagement der Jungzüchter fördern. Die Konzentration auf ein grosses, zentrales Ereignis verspricht eine höhere Resonanz und ermöglicht es, die Anstrengungen des Organisationskomitees effektiver zu bündeln. Die Vereine auf kantonaler Ebene werden durch diese zentrale Veranstaltung entlastet und können sich stärker auf ihre lokalen Aktivitäten konzentrieren. Die SBJV setzt damit ein klares Zeichen für Innovation und zukunftsorientierte Veranstaltungen, die darauf abzielen, die Attraktivität des Braunviehs für die nächste Generation nachhaltig zu sichern und auszubauen. Die positiven Rückmeldungen der Mitglieder bestätigen den eingeschlagenen Weg, und die Vorfreude auf die kommende Schausaison ist bereits gross. Die Investition in die Jungend wird als Schlüssel zum langfristigen Erfolg der Braunviehzucht in der Schweiz betrachtet, und die SBJV ist entschlossen, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Der Fokus auf praxisnahe Ausbildung, wie sie die Jungzüchterschule bietet, kombiniert mit dem sportlichen Wettkampfcharakter des Junior Contests, schafft ein attraktives Gesamtpaket für junge Landwirte, die sich für die Braunviehzucht begeistern. Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, wie der Mooh-Genossenschaft, ermöglicht zudem einen breiteren Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette und die Marktbedingungen. Die strategischen Entscheidungen, die auf der diesjährigen Generalversammlung getroffen wurden, unterstreichen die dynamische und zukunftsorientierte Ausrichtung der Schweizerischen Braunvieh-Jungzüchter-Vereinigung. Die Zusammenführung des Brown Swiss Junior Contests und der Jungzüchterschule zu einem einzigen, grossen Event in Zug ist ein mutiger Schritt, der darauf abzielt, Synergien zu schaffen und die Veranstaltung insgesamt attraktiver zu gestalten. Durch die Bündelung von Ressourcen und organisatorischem Aufwand verspricht sich die SBJV eine höhere Reichweite und eine gesteigerte Beteiligung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass zentrale Grossveranstaltungen oft eine stärkere Anziehungskraft auf ein breiteres Publikum ausüben können, was wiederum dem Ziel zugutekommt, das Braunvieh und die Zuchtarbeit einem breiteren Kreis von Menschen näherzubringen. Die detaillierte Planung des Ablaufs, mit der Jungzüchterschule von Dienstag bis Freitag und dem Contest am Samstag, zeugt von einer durchdachten Logistik, die auf die Bedürfnisse der Teilnehmer und Besucher abgestimmt ist. Das Engagement, dieses Ereignis auf dem bekannten Stierenmarktareal in Zug zu realisieren, nutzt eine etablierte Infrastruktur und schafft somit eine solide Basis für den Erfolg. Die finanzielle Stabilität der Vereinigung, trotz der Investitionen in die Nachwuchsförderung wie die Jungzüchterschule in Zug, ist ein beruhigendes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der Organisation. Präsident Rofflers Betonung der Notwendigkeit, in die nächste Generation zu investieren, anstatt Geld anzusammeln, spiegelt eine proaktive und weitsichtige Unternehmensphilosophie wider, die für die Erhaltung und Weiterentwicklung einer landwirtschaftlichen Tradition von entscheidender Bedeutung ist. Die personellen Veränderungen im Vorstand, die von der Verabschiedung erfahrener Mitglieder bis zur Begrüssung engagierter Nachfolger reichen, gewährleisten eine Kontinuität und gleichzeitig neue Impulse für die Vereinsarbeit. Die Ernennung von Lukas Büeler zum Ehrenmitglied ist eine verdiente Anerkennung für seine langjährigen Verdienste um die Braunviehzucht und die Jungzüchterarbeit. Der Vortrag über die Lage auf dem Milchmarkt rundete die Versammlung ab und bot den Teilnehmern wichtige Einblicke in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die für die Milchviehbetriebe von zentraler Bedeutung sind. Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Generalversammlung eine engagierte und gut geführte Organisation, die sich erfolgreich den Herausforderungen der Zeit stellt und die Weichen für eine prosperierende Zukunft der Braunviehzucht stellt





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