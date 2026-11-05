Jungbürgerfeier 2026 in Berneck SG mit Hybracing Center Event

Fünf der vierzig eingeladenen Jahrgangsmitglieder nahmen an der Jungbürgerfeier 2026 in Berneck teil. Das Event im Hybracing Center in Au markiert den Übergang zur Volljährigkeit mit Rennsimulationen und politischen Impulsen des Gemeinderats.

Der Gemeinderat der Gemeinde Berneck im Kanton Schwyz hat die traditionelle Feier zum Eintritt in die Volljährigkeit für den Jahrgang 2008 organisiert. Die offizielle Einladung erfolgte am 23. Oktober 2026, wobei der Veranstaltungsort in das Hybracing Center in Au verlegt wurde. Von insgesamt 40 eingeladenen Jugendlichen des betroffenen Jahrgangs haben sich fünf Teilnehmer für die Teilnahme am Festprogramm entschieden. Diese Feier stellt ein wichtiges Ritual dar, das den Übergang ins Erwachsenenleben in der lokalen Gemeinschaft symbolisch unterstreicht und die jungen Erwachsenen offiziell begrüßt.

Offizielle Begrüßung und Politische Ansprache

Die Veranstaltung startete mit der offiziellen Begrüßung der jungen Erwachsenen durch den Gemeinderat. Im Anschluss daran richtete Fabian Meier, der sowohl Mitglied des Gemeinderats als auch zuständiger Jugendbeauftragter für die Region ist, eine dedizierte Ansprache an die anwesenden Teilnehmer. In seiner Rede legte er besonderen Wert auf die rechtliche und soziale Bedeutung der erlangten Volljährigkeit. Er erinnerte die 20-jährigen Bürger daran, dass mit diesem neuen Status auch spezifische Rechte und Pflichten einhergehen, die sie künftig aktiv wahrnehmen müssen.

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Fabian Meier nutzte die Gelegenheit, um die Jungbürger ausdrücklich zu ermutigen, sich frühzeitig und engagiert am politischen Leben ihrer Heimatgemeinde zu beteiligen. Der Gemeinderat betont dabei die Wichtigkeit einer aktiven Mitgestaltung der Zukunft von Berneck durch die neue Generation. Die Ansprache zielte darauf ab, das Bewusstsein für demokratische Prozesse zu schärfen und die jungen Menschen als zukünftige Entscheidungsträger in den kommunalen Diskurs einzubinden, um ihre Interessen und Sichtweisen in die Planung der Gemeinde einzubringen.

Rennsimulationen und Fahrerisches Können

Nach dem formellen Teil der Zeremonie stand der unterhaltsame und actionreiche Fahrspass im absoluten Mittelpunkt des Programms. Die Jungbürger erhielten zunächst die Möglichkeit, sich unverbindlich mit den hochmodernen Rennsimulatoren des Hybracing Centers vertraut zu machen. Diese Phase diente dazu, die Technik zu verstehen und erste Eindrücke zu sammeln, bevor die eigentliche competition begann. Die Teilnehmer konnten ihre Reaktion und ihr technisches Verständnis in einer sicheren, aber realistischen Umgebung testen.

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Darauf folgte ein straff organisiertes Qualifying, in dem die fahrerischen Fähigkeiten aller anwesenden Gäste unter Beweis gestellt wurden. Die Rennen waren als spannende Wettbewerbe angelegt, bei denen Präzision und Geschwindigkeit entscheidend waren. Nach Beendigung der Rennrunden wurde die offizielle Rangverkündigung vorgenommen, wobei die besten Fahrerinnen und Fahrer für ihre Leistungen geehrt wurden. Dieser wettbewerbsorientierte Teil der Feier bot einen kreativen Ausgleich zur politischen Eröffnung und förderte den Zusammenhalt unter den Teilnehmern durch gemeinsames Erleben und Konkurrieren.

Ausklang und Soziale Aspekte der Feier

Der Abend klang nicht mit dem letzten Rennen aus, sondern bot den Teilnehmern noch einmal die Möglichkeit, nach einer zusätzlichen, freiwilligen Runde auf dem Rennsimulator bei einem gemütlichen Apéro riche zu verweilen. Dieser informelle Teil der Veranstaltung ermöglichte es den Jungbürgern, sich nach dem offiziellen Programm noch einmal locker auszutauschen und die Zeit mit Gleichaltrigen sowie den einladenden Gemeinderäten zu nutzen. Die Kombination aus sportlicher Betätigung und sozialem Austausch trug dazu bei, den Abend insgesamt positiv und unvergesslich zu gestalten.

Die geringe Besucherquote von fünf Teilnehmern bei 40 Einladungen wirft zwar Fragen zur Partizipation auf, dennoch demonstriert die Durchführung des Events das kontinuierliche Engagement der Gemeindeverwaltung für ihre jungen Bürger. Durch die Wahl eines einzigartigen Ortes wie das Hybracing Center in Au hat der Gemeinderat Berneck einen modernen Ansatz gewählt, um das traditionelle Ritual der Jungbürgerfeier anzupassen und ansprechender zu gestalten. Dies spiegelt den Wunsch wider, die Generation 2008 auf ihre künftige Rolle in der Gesellschaft vorzubereiten, während gleichzeitig eine positive Erinnerung an den Einstieg ins Erwachsenenleben geschaffen wird.