Jumi-Käser Mike Glauser erklärt Fondue-Geheimnisse

Der Berner Käser Mike Glauser von Jumi teilt seine Expertenregeln für das perfekte Fondue. Von der Käsewahl bis zur Beilage erfahren Sie alles.

Der Berner Käse r Mike Glauser von Jumi offenbart im stillgelegten Landgasthof Bären in Boll BE seine Geheimnisse für das perfekte Schweizer Fondue. Hier befindet sich das Hauptquartier, wo der Käse affiniert und in Lagern gereift wird, bevor er an Hofläden und Gourmetlokale geliefert wird. Auch der internationale Absatz, etwa nach London oder Asien, ist ein großer Teil des Erfolgs von Jumi. Glauser steht an einem langen Holztisch und rührt parallel in zwei Caquelon s, um die richtige Balance zu finden.

Die Kunst der Käseauswahl

Mike Glauser bevorzugt eine glatte Konsistenz und ein ausgeglichenes Aroma, ohne dass eine Zutat dominiert. Das beliebte Moitié-Moitié besteht zur Hälfte aus Freiburger Vacherin und zur Hälfte aus Greyerzer. Die Jumi-Sorten Schlossberger und Appenberger lehnen sich an diese klassischen Varianten an. Glauser mischt oft unterschiedlich alte Käsesorten, zum Beispiel acht, zehn und elf Monate alte Varianten, um eine komplexe Geschmackspalette zu erreichen.

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Gereifter Hartkäse allein ist problematisch, da das abgebaute Eiweiß schneller klumpig wird und die Masse an Aroma verliert. Jedoch trennt sich der Halbhartkäse beim Schmelzen oft und bildet eine Fettschicht. Daher kombiniert Glauser beide Sorten, um die beste Textur zu garantieren. Die Mischung muss constant gerührt werden, wobei die Temperatur des Herds die Geschwindigkeit bestimmt. Ein wichtiger Tipp ist das Vor-mischen der Zutaten im Caquelon am Mittag, ohne sie zu erwärmen.

Flüssigkeit und Säure-Balance

Die Regel besagt, dass auf 400 Gramm Käse 200 ml Flüssigkeit entfallen. Mike Glauser wählt hierfür einen Pinot gris vom Waadtländer Weingut La Colombe aus. Grundsätzlich eignet sich jeder säurehaltige Weißwein für das Fondue. Es ist ratsam, denselben Tropfen in den Topf zu gießen und auch dazu zu servieren, um die Harmonie zu wahren. Für Kinder und empfindliche Gaumen ersetzt man den Wein durch Apfelsaft, da Säure und verdampfter Alkohol als unangenehm empfunden werden.

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Um eine geschmeidige Konsistenz zu erzielen, gibt man ein bis zwei gehäufte Kaffeelöffel Maizena hinzu. Dies bietet mehr Spielraum beim Kochen, besonders wenn man die Masse länger köcheln lassen möchte. Ohne Stärke ist ein perfekter Schmelz möglich, erfordert jedoch viel Übung. Der Käse durchläuft drei Phasen: Er wird flüssig, behält aber noch Klumpen, bis das Umrühren die gesamte Masse verbindet. Die Bewegung ist entscheidend, egal ob im Kreis oder in Form einer Acht.

Verzicht auf Fertigprodukte

Fertigfondues aus Supermärkten enthalten oft Käse aus pasteurisierter Milch und Calciumcarbonat. Mike Glauser warnt davor, dass dies immer bitter schmeckt und auch Laien diesen Fehler bemerken. Im Betrieb von Jumi wird ausschließlich Rohmilch verarbeitet, um die natürliche Qualität zu sichern. Puristen wie Glauser tupfen ihr Ruchbrot in die Tunke, gepickeltes Gemüse ist eine ideale Beilage.

Die Tradition, Brot ganz in den Kirsch zu tauchen, ist in der Romandie verbreitet. Glauser rät jedoch davon ab, da dies die Nuancen der Käsetunke verschleiert. Stattdessen eignen sich gekochte Kartoffeln, Blumenkohlröschen oder sogar Birnen für eine süße Note. Auch die Zugabe von Morcheln, Steinpilzen oder Tomaten ist möglich. Trüffel schätzt Glauser nicht, da er den Käsegeschmack zu sehr dominiert und nur zur掩盖ung minderwertiger Produkte dient.