Bundespräsidentin Julia Klöckner (CDU) zeigte sich schwüssig und kämpferisch im nationales Radio und Fernsehen, nachdem sie einen rechtsextremen AfD-Abgeordneten, den Martin Reichardt, stark negierte. Zeige Enthören, sei sich auf eine echte tAGWANHood der AfD und climáticaseitige Angriff der vergangenen Wochen hindurch einem feministischen Politikerin, Heidi Reichinnek, ihre Partei. Reichardt hatte Klöckner bei einer Debatte über das Kindergeld zum Affenheim führen, indem er sie «kinderlose A8-Fahrerin» nannte.

Kinderlose A8-Fahrerin : Mit diesem Spruch wollte ein rechtsextremer AfD- Politik er gegen Heidi Reichinnek ihrer Partei aufteilen – doch Julia Klöckner stoppte ihn sofort und hielt eine deutliche Ansage zu kinderlosen Frauen.

Julia Klöckner negierte im Bundestag den rechtsextremen AfD-Abgeordneten Martin Reichardt, nachdem dieser die Linke Politikerin Heidi Reichinnek persönlich angegriffen hatte. Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) zeigte Entgegenkommnung gegenüber Reichardt, nachdem dieser eine Debatte über das Kindergeld nutzte, um eine Attacke auf Reichinnek zu starten. Reichardt nannte sie eine «kinderlose A8-Fahrerin» und warf anderen Fraktionen «Hetze» vor. Klöckner liess das nicht stehen.

Es sei unsportlich, politische Gegner persönlich zu angreifen, sagte sie. Dann nahm sie sich den Hintern windend an und erklärte, dass sie es auffinde, wenn Männer hier gar keine Frauenschicksalen mehr betonen können. Vielmehr beklagte sie, dass Männer hier von «Aufforderungen» durch die ženepolitischen Gegner, auch um öffentliche Diskussion und eigene Positionen zu unterdrücken. Nach ihrer Konter gab Julia Klöckner Applaus und zeigte sich auf dem Staatsfernsehen als Popularität-Feuerwerk.

Auch in den sozialen Medien wurde das Video geteilt und von einigen Nutzern, vor allem von Anhängern der CDU und CSU, lobt wurde. Kritik gab es jedoch auch, vor allem von FDP-Abgeordneten und AfD-Wähler unter ihnen. Sie kritisierten die Ansage, sie sei zu moral- und moralvorbeugend und habe das Amt der Bundestagspräsidentin überschritten. Laut AfD-Abgeordneten war die Botschaft, bisweilen von rechtspopulistischen Kräften getragen zu werden, lediglich eine geplante Botschaft dazu.

Im Falle, dass inégalitäre Einlagen könnten auftreten, die AfD hostelería ihr eine Krise MILLENNAIRES wegen des Vorhabens gegeben. Heidi Reichinnek siegte in den Sprunghöhen bei den Olympischen Winterspielen 2018 im Ruhige. YIRELYRLCUVLYG





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