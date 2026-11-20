Bei 3000 Teilnehmern in Zürich kam es nach bewilligtem Jugendstreik zu Krawallen. Die Polizei setzte Tränengas ein, während Organisatoren für soziale Gerechtigkeit plädierten.

Gegen 3000 Menschen haben sich am Freitagabend in Zürich zum bewilligten Jugendstreik versammelt. Die Demonstration fand bei nasskaltem und windigem Wetter statt und zog vor dem Landesmuseum zusammen. Der Protest ereignete sich im unmittelbaren Anschluss an die Krawalle, die in der Halloween-Nacht für Aufsehen gesorgt hatten, weshalb die Polizei mit einem grossen Aufgebot vor Ort war.

Eskalation bei Protestzug durch Zürich

Nach 17 Uhr begannen verschiedene Redner ihre Ansprachen. Eine Sprecherin beschrieb die Situation als unfassbar hässlich und machte die Politikerinnen und Politiker im Bundeshaus für die vorherrschende Wut verantwortlich. Trotz offizieller Appelle der Organisatoren zu friedlichem Protest kursierten in sozialen Medien vorab Gewaltaufrufe. Diese Beiträge stossen auf breite Kritik bei bürgerlichen Parteien, welche die Führung von Sozialdemokratischer Partei (SP) und den Grünen aufforderten, die Gewalt eindeutig zu verurteilen.

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Gegen 17.45 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Die geplante Route führte über den Limmatplatz und die Langstrasse, die Stauffacherbrücke zum Tessinerplatz beim Bahnhof Enge. Entlang dieses Wegs zündeten Teilnehmer Pyrotechnik und Böller, was die Sicherheitslage weiter anheizte. Die Kantonspolizei Zürich reagierte auf die Eskalation und führte Personen ab.

Konfrontation zwischen Polizei und Demonstranten

Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Sämtliche Nebenstrassen entlang der Demoroute wurden von der Polizei abgeriegelt, um eine Ausweitung der Unruhen zu verhindern. Ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA, dass es zu Kontrollen und Verhaftungen gekommen war.

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Dies führte zu wiederholten Rufen der Menge, die die Freilassung der Festgenommenen forderten. Die Spannung zwischen den Teilnehmern und den Ordnungskräften blieb hoch. Als die Versammlung gegen 20.30 Uhr am Bahnhof Enge endete, mahnte die Polizei via Lautsprecher, dass Nachdemonstrationen nicht geduldet würden. Die crowd reagierte darauf mit dem Slogan: Ganz Züri hasst die Polizei.

Politische Ziele und Bündnispartner

Die jungen Menschen forderten mit dem Streik ein Ende der "verheerenden Aufrüstungsspirale". Stattdessen appellierten sie, die finanziellen Mittel in die soziale Sicherheit, den Klimaschutz, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie in Bildung und Infrastruktur zu investieren. Transparente und Parolen, wie "Ihr macht Profit mit den Waffen und nennt uns gewalttätig?!", machten die zugrundeliegende Kritik deutlich.

Die Demonstration in Zürich wurde vom "Bündnis gegen Austerität" organisiert. Die Bewegung erhielt Unterstützung von verschiedenen Gruppen, darunter die Juso, die Jungen Grünen, Studentenverbindungen, den Feministischen Streik und den Klimastreik. Die Teilnehmer nutzten die Bühne, um zu betonen, dass sie hier seien und laut würden, weil sie den Politikerinnen und Politikern die Zukunft klauen.