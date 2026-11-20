Am Freitag finden in der Schweiz Jugendstreiks statt. Während Organisatoren Frieden fordern, kursieren gewaltverherrlichende Aufrufe, die zu Kontroversen führen.

Am Freitag finden in der Schweiz an mehreren Standorten Jugendstreik s statt, die von jungen Menschen organisiert werden. Die Organisatoren betonen ausdrücklich, dass ihre politischen Ziele im Zentrum stehen und sie friedlich demonstrieren wollen. Trotz dieser klaren Ansage kursieren im Vorfeld der Veranstaltungen Berichte über gewaltverherrlichende Aufrufe in sozialen Medien.

Orte und Zeitpunkte der Demonstrationen

Die Demonstrationen erstrecken sich auf diverse Städte im gesamten Landesgebiet. Die Organisatoren möchten ein klares Signal für ihre politischen Forderungen setzen. Dazu gehören der Klimaschutz, eine bessere Perspektiven für junge Menschen und eine Ablehnung der Aufrüstung. Die große Mehrheit der Teilnehmer scheint den friedlichen Charakter der Aktionen wahren zu wollen.

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Warnungen vor Gewalt und Normalisierung

Der Psychiatrie-Professor Marc Graf warnt eindringlich vor derartigen Inhalten. Er erklärt, dass die Bilder Gewalt legitimieren, insbesondere gegen Polizeibeamte. Diese Normalisierung von Gewalt dürfe von der Gesellschaft überhaupt nicht toleriert werden. Die Psychiatrie-Experten sehen in solchen Botschaften eine ernsthafte Gefahr für den sozialen Zusammenhalt.

Dezentrale Organisation und interne Untersuchungen

Recherchen zeigen, dass solche Botschaften nicht auf kleine isolierte Gruppen beschränkt bleiben. Selbst bei der Sektion des Jugendstreiks von Winterthur wurde ein gewaltverherrlichender Aufruf für den Freitag geteilt. Die Sektion erklärt, dass der Jugendstreik Winterthur dezentral organisiert ist. Auf den Account haben demzufolge viele Menschen Zugriff.

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Politische Forderungen im Fokus

Die Organisatoren betonen im Vorfeld des Jugendstreiks immer wieder, dass ihre politischen Forderungen im Mittelpunkt stehen sollen. Der Fokus liegt auf Gegenaufrüstung, Klimaschutz und besseren Perspektiven für die Jugend. Die Soziologin Miryam Eser Davolio warnt jedoch, dass gewalttätige Gruppierungen diese Anliegen in den Hintergrund drängen könnten. Hat Gewalt Erfolg, würde über die ursprünglichen Forderungen niemand mehr sprechen.

Zusammenhänge und gesellschaftliche Einordnung

Für den Jugendstreik am Freitag nehmen sich einige Gruppen die Halloween-Nacht in Zürich zum Vorbild. Dies dient offenbar als Inspiration für die Aktionen. Flyer zum Jugendstreik und zu anderen sozialistischen Themen liegen auf einem Tisch auf an der Delegiertenversammlung der Juso Schweiz am Samstag, 14. November 2026 in Arth. Die Sektion sagt dazu, dass die genauen Umstände der Postings nicht bekannt sind. Man werde dem Ganzen intern nachgehen.