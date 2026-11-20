Tausende Jugendliche demonstrieren in über 65 Schweizer Städten für mehr Bildungsbudgets und gegen höhere Militärausgaben im Rahmen des Youth Strike.

Tausende Jugendliche sind am Freitag in zahlreichen Schweizer Städten auf die Strafe gegangen. Sie protestierten an Schulen und Hochschulen gegen Sparmassnahmen sowie höhere Militärausgaben. Die Demonstrationen bildeten den Schweizer Teil eines europaweiten Aktionstags der Bewegung Youth Strike.

Massive Beteiligung an Bildungseinrichtungen

Die Protestwelle erfasste über 65 Bildungseinrichtungen im ganzen Land, wie das Bündnis Jugendstreik im Vorfeld mitteilte. Demnach blieben dem Unterricht junge Menschen an rund einem Viertel der Gymnasien sowie an zwei Dritteln der Berufsschulen und Universitäten fern. Die hohe Fehlquote unterstreicht die Bedeutung der Forderungen für die Schüler und Studierenden.

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Demonstrationen in Basel und Bern

In Basel zogen mehrere hundert Teilnehmende vom De-Wette-Park durch die Innenstadt. Während des bewilligten Demonstrationszugs warfen Protestierende Farbbeutel gegen zwei Filialen der Grossbank HEAD am Boulevard James-Fazy. Sie forderten die Abschaffung von Studiengebühren und richteten ihre Wut gegen institutionelle Strukturen.

In Bern versammelten sich am Nachmittag hunderte Jugendliche auf dem Casinoplatz. Bereits am Vormittag fanden Aktionen an mehreren Gymnasien im Kanton Bern statt, etwa in Biel und Münchenbuchsee BE. Die bernische Erziehungsdirektion hatte im Vorfeld klargestellt, dass Fehlzeiten ohne Entschuldigung Konsequenzen haben können.

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Friedlicher Marsch in Lausanne und Tessin

In Lausanne formierten sich rund 500 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zu einem friedlichen Marsch. Auf dem Campus der Universität sowie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) errichteten Studierende Streikposten. Am Abend folgte eine Grosskundgebung mit Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes.

Die Demonstrierenden in der Westschweiz verlangten ausreichende Stipendien, bezahlbaren Wohnraum und bessere Studienbedingungen. Auch im Kanton Tessin zogen die Proteste viele Jugendliche an. In Bellinzona zogen rund 1000 Menschen durch die Strassen. Der Anlass verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Fokus auf Bildung statt Rüstung

Die Protestierenden kritisierten die Verteilung öffentlicher Gelder. Öffentliche Gelder sollten nach Ansicht der Organisierenden vorrangig in Bildung, den Sozialbereich und den Klimaschutz fliessen. Sie lehnten die Priorisierung von Rüstungsausgaben ab und plädierten für eine Umverteilung der Ressourcen zugunsten sozialer und ökologischer Projekte.