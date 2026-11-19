Am 20. November streiken Jugendliche in mehreren Schweizer Städten gegen Aufrüstung und Sparmassnahmen. Erfahren Sie mehr zu Terminen, Orten und den Forderungen des breiten Bündnisses.

Am Freitag, den 20. November, finden in mehreren Schweiz er Städten Protestaktionen statt, bei denen junge Menschen auf die Strasse gehen. Dieser Jugendstreik ist Teil einer grösseren, europaweiten Bewegung, die sich entschieden gegen Rüstungsausgaben und finanzielle Kürzungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Klimaschutz richtet.

Protestziele und europaweite Bewegung

Die Demonstranten wehren sich gegen die stetige Eskalation von Kriegen und die damit einhergehende Aufrüstung. Laut einer Erklärung auf der offiziellen Website der Bewegung prägen Krieg, imperialistische Unterdrückung und der Klimakollaps die Welt, in der die junge Generation aufwächst. Die Aktivisten argumentieren, dass diese Faktoren ihrer Generation eine würdige Zukunft verwehren. Deshalb lehnen sie die Priorisierung von Militärausgaben ab, während in sozialen und ökologischen Bereichen gespart wird.

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Der Jugendstreik ist kein isoliertes Schweizer Ereignis, sondern eingebettet in eine internationale Koalition. Von Freitag bis Sonntag finden ähnliche Demonstrationen in zahlreichen europäischen Ländern statt, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien und Norwegen. Die Schweizer Teilnahme betont den globalen Charakter dieser politischen Forderungen und die Solidarisierung mit jugendlichen Aktivistinnen und Aktivisten im Ausland.

Bündnis der Organisatoren und Hintergrund

Hinter den Protestaktionen steht ein breites Bündnis aus verschiedenen Jungparteien, Gewerkschaften und sozialen Organisationen. Zu den tragenden Kräften zählen die Gewerkschaft VPOD, die Kommunistische Jugend, das Schweizer Netzwerk gegen Krieg sowie das Netzwerk von Eltern und Familien mit Kindern innerhalb der Klima- und Umweltbewegung Extinction Rebellion. Ergänzt wird diese Struktur durch zahlreiche regionale Kollektive, lokale Parteien und weitere Gewerkschaften.

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Diese Organisationseinheit tritt unter dem Slogan Kämpfen für unsere Zukunft statt für ihre Kriege auf. Sie kritisiert scharf die wirtschaftliche Ausrichtung, bei der Milliardenbeträge in die Armee und die Aufrüstung fliessen, während gleichzeitig Sparmassnahmen bei Bildung, Gesundheit und Klimaschutz umgesetzt werden. Die Koordinatoren betonen, dass sie sich gegen Austerität und Militarisierung aussprechen und eine Umverteilung der Ressourcen fordern.

Terminplan und Demonstrationsorte

In der Deutschschweiz sind Demonstrationen in Zürich, Bern, Basel, Winterthur und St. Gallen geplant. Die spezifischen Startzeiten der Demonstrationszüge variieren je nach Stadt. In Basel startet der Zug um 13 Uhr, in Bern um 15 Uhr, in Zürich um 17 Uhr und in St. Gallen um 17.30 Uhr. In Winterthur wird keine eigene Demonstration durchgeführt; junge Menschen aus dieser Stadt reisen stattdessen gemeinsam nach Zürich, um sich dort den anderen Protestierenden anzuschliessen.

Neben den Demonstrationszügen finden in den einzelnen Städten begleitende Programme statt. Diese umfassen je nach lokaler Ausgestaltung Vorträge und Workshops, die die politischen Ziele der Bewegung vertiefen. Die Veranstaltungen bieten Raum für Diskussionen und die Verbreitung von Informationen zu den Themen Krieg, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Die Organisatoren laden alle Interessierten ein, an diesen Formaten teilzunehmen.

Rechtlicher Status und Polizeipräsenz

Laut den Veranstalterinnen und Veranstaltern sind die geplanten Demonstrationszüge behördlich bewilligt. Es wird explizit dazu aufgerufen, friedlich zu protestieren und gewaltfreie Methoden einzuhalten. Trotz der offiziellen Genehmigung und der friedlichen Absicht bereitet sich die Polizei auf verschiedene Szenarien vor. Dies deutet auf eine erhöhte Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden für die Lage hin.

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Die Vorbereitungen der Polizei erfolgen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und die Durchführbarkeit der zivilen Proteste zu sichern. Für die Teilnehmenden bleibt die klare Anweisung, den friedlichen Charakter der Demonstration aufrechtzuerhalten. Die Kombination aus bewilligten Aktionen und polizeilicher Überwachung zeigt die Bedeutung, die dieser Form des politischen Protests in der Schweiz beigemessen wird.