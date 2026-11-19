Am 20. November ziehen Jugendliche in Basel für Klimaschutz und gegen Militarisierung auf die Strassen. Polizei bestätigt Bewilligung und schätzt Lage ein.

Am Freitag, dem 20. November, findet in der Stadt Basel eine bedeutende Demonstration im Rahmen des internationalen Jugendstreiks statt. Die Kundgebung wird ab 14 Uhr am De-Wette-Park beginnen, wo sich die Hauptteilnehmerinnen und Teilnehmer sammeln, um anschliessend durch die Innenstadt zu marschieren. Dieser Ereignistag ist Teil einer breiteren europäischen Welle von Protesten, an der sich auch Gruppen aus der Schweiz und der Region Basel aktiv beteiligen. Die Organisatoren erwarten eine grosse Anzahl von jungen Menschen, die ihre Unzufriedenheit mit aktuellen politischen und sozialen Entwicklungen ausdrücken möchten.

Detailierte Marschrouten durch die Innenstadt

Nach der Versammlung am De-Wette-Park führt der Zug der Demonstration über die Elisabethenstrasse. Von dort aus passiert die Marschroute den Bankverein, den Barfüsserplatz sowie den Marktplatz. Die Route führt weiter über die Mittlere Brücke, den Claraplatz und die Rebgasse, bis sie am Theodorskirchplatz endet. Nach dem offiziellen Teil der Demonstration ist für 17 Uhr ein Fest auf der Kasernenwiese geplant. Eine weitere Überraschung ist für 21 Uhr angekündigt, wobei Details dazu intern zwischen den Teilnehmenden kommuniziert werden.

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Frühe Treffen und organisatorischer Hintergrund

Bereits vor der Hauptdemonstration in Basel finden sich Teilnehmende an anderen Orten zusammen. Am Petersplatz versammeln sich Menschen ab 12 Uhr, wo warme Verpflegung und Reden stattfinden sollen. Die Revolutionäre Jugend Liestal plant einen Treffpunkt um 13:30 Uhr, entweder vor dem Gymnasium Liestal oder vor der Berufsschule, von wo aus die Gruppe mit dem Zug nach Basel fährt. Hinter dem Aufruf steht das internationale Kollektiv Youth Strike, das sich mit zahlreichen europäischen Gruppierungen verbindet. National agieren die Organisierenden unter dem Namen Jugendstreik.

Forderungen gegen Aufrüstung und für soziale Gerechtigkeit

Der basel-städtische Jugendstreik gibt an, unter dem Motto Fight for Our Future, not Their Wars die milliardenschweren Aufrüstungspläne bestreiten zu wollen. Zudem sollen die Kürzungspolitik, die auf den Schultern der Jugend lastet, sowie die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft kritisiert werden. Die Teilnehmenden fordern bessere Lern- und Ausbildungsbedingungen, tiefere Mieten sowie Klima- und soziale Gerechtigkeit. Zu den unterstützenden Gruppen zählen die Juso beider Basel, die basel-städtische Basta sowie mindestens fünfzehn weitere Organisationen, die sich Klima-, Jugend-, Antifa-, Sozialismus- und Gewerkschaftsthemen verschrieben haben.

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Polizeiliche Lagebeurteilung und Expertenstimmen

Stefan Schmitt, Sprecher der Basler Polizei, bestätigt, dass die Demonstration bewilligt ist und die Lage laufend einschätzt. Aus polizeitaktischen Gründen werden jedoch keine weiteren Details zur Vorbereitung preisgegeben. Die Radikalisierungsexpertin Judith Bühler äusserte Anfang November, dass eine grosse Mehrheit der Teilnehmenden friedlich sei und berechtigte Anliegen vertrete. Sie warnte jedoch vor einer Minderheit mit grosser Zerstörungswut, die über Social-Media-Kanäle mobilisiert werde. Bühler betonte, dass gewaltbereite Gruppen zwar die Solidarität mit den Protesten nutzten, aber bereits im Vorfeld zu Gewalt aufriefen.

Die Radikalisierungsexpertin Judith Bühler wies darauf hin, dass diese gewaltbereiten Gruppen nicht den politischen Parteien wie den Juso oder der Basta zugeordnet werden sollten. Stattdessen würden linksextreme, militante Gruppen verschiedene Social-Media-Kanäle nutzen, um zur Gewalt aufzurufen. Dies ist aus verschiedenen extremistischen Spektren bekannt, wo inhaltliche Forderungen oft für den eigenen Gewaltausbruch instrumentalisiert werden. Die Basler Polizei hat die Veranstaltung trotz dieser Bedenken als friedlich bewilligt, bleibt aber in der Überwachung präsent.