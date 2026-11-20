Am 20. November streiken Jugendliche in Basel. Soziologin Illona Pap erklärt die tieferen Gründe und die Polizei sichert die Route ab.

Am Freitag, den 20. November, findet in Basel ein offiziell bewilligter Jugendstreik statt, der weite Teile der Innenstadt betreffen wird. Laut den Organisatoren und den zuständigen Sicherheitsbehörden ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, während sich Tausende Jugendliche versammeln, um ihre politischen Forderungen lautstark zu äußern. Die Stadt Basel steht an diesem Tag vor der Herausforderung, den öffentlichen Nahverkehr stabil zu halten und gleichzeitig das Grundrecht auf Demonstration zu gewährleisten.

Soziologische Einordnung durch Illona Pap

Die Basler Soziologin Illona Pap ordnet die aktuellen Ereignisse in einem Reel auf der Plattform "Sociology Unpacked" kritisch ein und warnt davor, die Bewegung oberflächlich zu abzuwerten. Sie erklärt, dass der Fokus auf der Etikettierung von Teilnehmern als "Chaoten" die eigentlichen, tiefgründigen Fragen der Generation vollends verpasst. Pap verweist auf eine repräsentative Umfrage, die ergibt, dass 88 Prozent der jungen Menschen angeben, kaum Einfluss auf ihre eigene Zukunft nehmen zu können. Dieses strukturelle Ohnmachtsgefühl ist nach ihrer Analyse der Haupttreiber für die massive Beteiligung an den Straßenprotesten.

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Laut Illona Pap existieren zwar vereinzelte Fälle von Gewalt, wie etwa brennende Container, doch diese bilden nur einen kleinen Randbereich des Geschehens. Die überwältigende Mehrheit der jungen Menschen zieht auf die Straße, weil sie sich in der Gesellschaft nicht wahrgenommen und nicht gehört fühlen. Die Soziologin betont, dass es sich hier um ein ernsthaftes soziales Signal handelt, das von politischen Entscheidungsträgern nicht ignoriert werden darf, solange die strukturelle Exklusion junger Menschen von Machtprozessen fortbesteht.

Strukturelle Gründe und Mobilisierungslogik

Dass sich speziell junge Menschen für diese Form des Protests entscheiden, hat nach Angaben von Pap auch praktische und ökonomische Gründe. Für die Jugend ist die Teilnahme an Demonstrationen vergleichsweise weniger kostspielig als für berufstätige Erwachsene oder Personen mit Kinderbetreuungspflichten. Diese Gruppen verfügen oft nicht über die notwendige zeitliche Flexibilität und psychische Energie, um an solchen Aktionen teilzunehmen. Zudem herrscht bei ihnen eine größere Angst vor negativen beruflichen oder sozialen Konsequenzen vor, was die Mobilisierungsmuster stark beeinflusst.

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Die Organisatoren planen daher einen sehr partizipativen und community-orientierten Ablauf. Nach der offiziellen Demonstration wollen sie an verschiedenen Standorten Suppe verteilen und Infomaterial in die Hände der Passanten und Teilnehmer geben. Zu den zentralen Treffpunkten zählen dabei das Gym Leonhard sowie die Universität Basel, wo der Austausch im Vordergrund steht. Dieser Ansatz soll die Solidarität innerhalb der Bewegung stärken und den Protest von reinen Konfrontationen hin zu einer gemeinschaftlichen Aktion wandeln.

Polizeiliche Maßnahmen und Routenplanung

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat frühzeitig kommuniziert, dass sie im Einsatz ist, um eine möglichst ruhige Demonstration zu gewährleisten. Polizeisprecher Stefan Schmitt betonte, dass man laufend die Lage einschätzt, aus polizeitaktischen Gründen aber keine weiteren Details zum Eskalationspotenzial preisgibt. Ziel der Behörde ist es primär, die Störungen im öffentlichen Verkehr so gering wie möglich zu halten und die Sicherheit aller Beteiligten zu garantieren. Die Demonstration ist behördlich bewilligt, was den rechtlichen Rahmen für die Veranstaltung klar definiert.

Die Route der Demonstration ist festgelegt und beginnt am Freitag, den 20. November, ab 14 Uhr im De-Wette-Park. Von dort zieht der Konvoi durch die Elisabethenstrasse, vorbei am Bankverein, über den Barfüsser- und den Marktplatz. Weiter geht der Marsch über die Mittlere Brücke, den Claraplatz und durch die Rebgasse bis zum Theodorskirchplatz. Bereits vorher versammeln sich Teile der Gruppe, darunter Jugendliche aus Liestal, die gegen 13:30 Uhr vor dem Gymnasium oder der Berufsschule starten, um mit dem Zug nach Basel zu reisen.

Politische Forderungen und internationale Vernetzung

Hinter dem Aufruf steht das internationale Kollektiv Youth Strike, dem sich zahlreiche Gruppierungen aus der Schweiz und Europa anschließen. National agieren die Organisierenden unter dem Namen "Jugendstreik". In der Region Basel rufen unter anderem die Juso beider Basel und die basel-städtische Basta sowie mindestens 15 weitere Gruppen zum Streik auf. Diese vereinen sich in ihrer Kritik an milliardenschweren Aufrüstungsplänen und der Kürzungspolitik, die sie auf dem Buckel der Jugend sehen.

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Die Parolen sind eindeutig formuliert: "Fight for Our Future - not Their Wars". Neben dem Protest gegen die Militarisierung der Gesellschaft stehen Forderungen nach besseren Lern- und Ausbildungsbedingungen, niedrigeren Mieten sowie mehr Klima- und sozialer Gerechtigkeit im Mittelpunkt. Die Teilnehmer sehen ihre Aktion als notwendigen Widerstand gegen eine Gesellschaft, in der sie sich wirtschaftlich und politisch benachteiligt fühlen. Nach der Demonstration ist ab 17 Uhr auf der Kasernenwiese ein Fest geplant, auf das gegen 21 Uhr eine Überraschung folgen soll.