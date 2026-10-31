Jugendproteste in über 30 deutschen Städten: 160'000 Teilnehmende erwartet

In über 30 deutschen Städten wollen mehr als 160'000 junge Menschen für Bildung, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz protestieren. Die Initiative Gen Z regelt ruft zu friedlichen Demos auf.

In mehr als 30 deutschen Städten wollen junge Menschen am Protesttag auf die Strasse gehen und mehr soziale Gerechtigkeit, bessere Bildung und konsequenten Klimaschutz fordern. Die junge, unabhängige Protestinitiative Gen Z regelt rechnet nach eigenen Angaben mit über 160'000 Teilnehmenden, die auf ihrer Website ihre Teilnahme zugesagt haben. Die Demonstrationen erinnern an die Jugendbewegungen in Frankreich.

Zu den zentralen Forderungen gehören mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie sowie Massnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten. Die Organisatoren verlangen zudem mehr soziale Gerechtigkeit und einen stärkeren Klimaschutz.

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Proteste in Berlin, Köln, Frankfurt und München

Die Demonstrationen in Berlin, Köln, Frankfurt und München werden von einem Organisationsteam betreut. Für die anderen Orte hat sich dieses als nicht zuständig für Inhalt und Organisation erklärt, weist auf seiner Website aber auf diese Veranstaltungen hin und ruft zur Teilnahme auf.

Gen Z regelt hat sich nach eigenen Angaben erst vor wenigen Wochen zusammengefunden. Zum zentralen Organisationsteam gehören nach eigenen Angaben 30 Menschen. Von einzelnen Veranstaltungen, die sich ebenfalls auf die Gruppierung berufen, grenzt sich das Team ab. In sozialen Medien gibt es zahlreiche Posts und Kanäle mit Bezug zu der Initiative, die aber nicht alle in ihrem Namen sprechen.

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Organisatoren rufen zu friedlichem Protest auf

Die Organisatoren von Gen Z regelt rufen ausdrücklich zu friedlichem Protest auf und lehnen jede Form von Gewalt ab. Auf ihrer Website machen sie deutlich, dass sie keine extremistischen Gruppen und verfassungsfeindliche Symbole bei ihren Demonstrationen dulden.

Sie warnen vor Glas und Waffen sowie Provokationen gegenüber der Polizei und weisen auf das für Demonstrationen geltende Vermummungsverbot hin. Bei Protesten, insbesondere in Frankreich, war es zu Ausschreitungen mit Gewalt, Plünderungen und Brandstiftung gekommen. Im deutschen Einzelhandel haben Geschäfte vor dem Protesttag mancherorts geschlossen, weil die Betreiber Schäden oder Beeinträchtigungen auch hierzulande fürchten.

Die Sicherheitsbehörden des Bundes haben nach eigenen Angaben keine weitergehenden Erkenntnisse zu Gewaltaufrufen oder geplanten gewalttätigen Ausschreitungen bei den Protesten. Gleichwohl griffen Teile der linksextremistischen Szene sowie vereinzelt Gruppierungen aus dem auslandsbezogenen Extremismus die Aufrufe auf, um sich an der Mobilisierung zu beteiligen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums.

Kritik an Fokus auf Gewaltdebatte

Vertreter von Gen Z regelt kritisieren den starken Fokus auf die Sorge vor Gewalt. Ein Organisator der Demonstration in München sagte bei einer Pressekonferenz in Köln, dies zeige, dass der Punkt der Initiative, nicht ernst genommen und nicht gehört zu werden, zutreffe. Niemand wolle sich mit den Inhalten befassen, immer stehe nur das Thema Gewalt auf der Agenda.

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Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katharina Dröge, versteht den Ärger junger Menschen und fordert mehr Aufmerksamkeit für ihre Kritik. Junge Menschen seien zu Recht wütend, weil die Bundesregierung ihre Anliegen nicht ernst genug nehme und ihnen Antworten darauf schuldig bleibe, wie sie ihre Zukunft gestalten könnten, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Unterstützung und Warnungen aus der Politik

Die Linke unterstützt die Proteste. Parteichef Luigi Pantisano erklärte, es sei genau die richtige Zeit für Proteste, verwies auf geplante Reformen der Bundesregierung bei Pflege und Rente und sprach von sozialen Grausamkeiten.

AfD-Chefin Alice Weidel warnte hingegen vor einer Vereinnahmung durch Extremisten. Es bestehe die reale Gefahr, dass die Demonstrationen wie in Frankreich von gewaltbereiten Menschen aus dem linksextremen und islamistischen Milieu gekapert werden, erklärte sie.