Jugendlicher stirbt bei Fahrradunfall im Waldgebiet Obere Bündten

Ein 16-jähriger Fahrradlenker ist bei einem Unfall im Waldgebiet Obere Bündten gestorben. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn führen Ermittlungen durch, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Im Waldgebiet Obere Bündten bei Oberbuchsiten ist am Mittwochabend ein 16-jähriger Fahrradlenker gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.

Am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr waren drei 16-jährige Jugendliche mit dem Fahrrad im Wald oberhalb von Oberbuchsiten unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen kam einer der Jugendlichen zu Fall und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Ermittlungen zu diesem Unfall sind noch im Gange. Die Polizei bittet um Verständnis, dass die genauen Umstände des Unfalls noch nicht öffentlich gemacht werden können, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.

Die Jugendlichen waren zu dem Zeitpunkt, als der Unfall geschah, allein im Wald unterwegs und es gab keine anderen Personen in der Nähe, die den Unfall beobachtet haben könnten. Die Polizei hat das Waldgebiet abgesperrt, um die Ermittlungen zu erleichtern und um sicherzustellen, dass die Spuren des Unfalls nicht verloren gehen. Die Polizei bittet um Verständnis, dass die Absperrung des Waldgebiets für einige Zeit bestehen bleiben muss, um die Ermittlungen abzuschließen.

Die Jugendlichen sind inzwischen bei ihren Familien und werden von den Behörden betreut. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn bitten um Verständnis und um Geduld, während die Ermittlungen zu diesem Unfall weitergehen





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