Im Thuner Bälliz kam es zu einem Vorfall: Ein Jugendlicher wurde mit einer Stichwaffe verletzt. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen und die Polizei ermittelt.

Am vergangenen Freitagabend ereignete sich ein gefährlicher Vorfall im Thuner Quartier Bälliz, der ein Jugendliches Opfer mit einer ernsten Verletzung zurückliess. Die Polizei Thun nahm einen Mann fest, der verdächtigt wird, einen Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen zu haben. Die Tat geschah in der Nähe der Hausnummer 62 im Bälliz, wo es zunächst nur zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, die sich jedoch rapide eskalierte.

Ablauf der eskalierenden Auseinandersetzung

Der Hergang der Tat beginnt laut den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen mit einer verbalen Diskussion zwischen mehreren Personen an jenem Freitagabend. Im weiteren Verlauf zog der mutmassliche Täter ein spitzes Werkzeug oder eine Waffe und griff damit einen der anwesenden Jugendlichen an. Die Attacke traf eines der jungen Opfer schwer, während ein weiterer Jugendlicher von dem Angreifer mit derselben Waffe bedroht wurde, was die Situation zusätzlich dramatisierte.

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Schnelle Reaktion der Rettungskräfte und Passanten

Die unmittelbare Reaktion auf die Gewalttat erfolgte durch zufällig anwesende Passanten, welche dem verletzten Jugendlichen Erste Hilfe leisteten. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte trafen schnell am Ort des Geschehens ein und versorgten das Opfer medizinisch professionell. Anschliessend wurde der Schwerverletzte per Ambulanz in ein Spital transportiert, wo er weitere notwendige Behandlungen erhielt. Der genaue Schweregrad der Stichverletzung wurde in den ersten Meldungen noch nicht detailliert spezifiziert.

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Festnahme des mutmasslichen Täters durch Polizei

Die thurgauische oder bernische Polizei (je nach Zuständigkeit, hier Thun Bern) handelte zügig und konnte den mutmasslichen Täter nach kurzer Zeit anhalten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, damit die weiteren Ermittlungen ungestört erfolgen konnten. Die Behörde nimmt nun die vollständigen Ermittlungen auf, um den Tathergang abschliessend zu klären und die rechtlichen Schritte einzuleiten. Die Identität der Beteiligten ist den Ermittlungsbehörden derzeit bekannt, wird aber aus datenschutzrechtlichen Gründen vorerst nicht öffentlich gemacht.

Offene Fragen zur Tatabwicklung und Tatwaffe

Trotz der erfolgreichen Festnahme bleiben einige Fragen im Raum offen, die die Polizei in den kommenden Tagen klären muss. Insbesondere die Tatwaffe konnte bisher noch nicht sichergestellt werden, was die Ermittlungen erschwert. Es ist zudem unklar, in welchem persönlichen Verhältnis die beiden Männer zueinanderstehen, was auf eine zufällige Konfrontation oder einen vorherigen Konflikt hindeuten könnte. Die Polizei bittet gegebenenfalls Zeugen um Mithilfe, um den genauen Ablauf und die Herkunft der Waffe zu rekonstruieren.