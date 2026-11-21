Zwei Jugendliche trieben nach dem Kentern ihres Bootes im kühlen Wasser des Zürichsees. Die Seepolizei der Kantonspolizei Zürich barg sie unverletzt aus den Wellen.

Am Freitagabend endete ein gefährliches Erlebnis auf dem Zürichsee glimpflich für zwei Jugendliche. Gegen 17.15 Uhr erreichte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung, dass ein Segelboot gekentert sei und sich zwei Jugendliche an Bord befänden. Die beiden Personen waren mit angelegten Schwimmwesten ausgestattet und konnten sich so zunächst im Wasser halten.

Rettung durch Signalgeber im kalten Wasser

Die Jugendlichen machten ihr Unglück den Rettungskräften durch den Einsatz einer Pfeife und eines Blinklichts schnell bewusst. Die sofort ausgerückten Polizisten der Seepolizei lokalisierten die Verunglückten im Alter von 17 und 14 Jahren zirka 380 Meter vom Ufer entfernt. Dort trieben sie in der Nacht des Freitags allein in den Wellen, bevor sie von den Beamten sicher an Bord des Einsatzfahrzeugs gezogen werden konnten.

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Gewitter und kalte Temperaturen erschweren Lage

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Wetterlage auf dem See extrem wechselhaft. Es regnete wiederholt, während ein stürmischer Westwind wehte, der am Zürichsee zu starken Böen führte. Die Wassertemperatur lag zu dieser Zeit nur bei etwa 10 Grad Celsius, was die Gefahr einer Unterkühlung drastisch erhöhte. Trotz der nasskalten Bedingungen und des rauen Seegangs blieben die beiden Jugendlichen körperlich unverletzt.

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Transport in medizinische Versorgung

Aufgrund der Unterkühlung wurden die beiden Jugendlichen zunächst mit dem Polizeiboot zum Stützpunkt der Seepolizei transportiert. Von dort aus setzten sich der Rettungsprozess fort, als die beiden Opfer in ein Spital gebracht wurden. Dort erhielten sie medizinische Aufsicht und Versorgung. Trotz der physischen Erschöpfung und der Kälte konnte kein schwerwiegender gesundheitlicher Schaden an den Jugendlichen diagnostiziert werden, da sie schnell und effizient aus der Gefahrenzone geholt wurden.

Suche nach gesunkenem Boot fortlaufend

Während die beiden Insassen des gekenterten Segelboots in Sicherheit sind, stellt der Verbleib des Fahrzeugs ein ungelöstes Problem dar. Das gesunkene Segelboot konnte von den Rettungskräften bislang nicht gefunden werden. Die Suche nach dem Wrack dauert an, wobei die aktuellen Wetter- und Seebedingungen die Bergungsoperationen weiterhin erschweren könnten. Die Kantonspolizei Zürich setzt ihre Ermittlungen und Suchmaßnahmen fort, um den Gegenstand zu lokalisieren.