Jugendliche ohne Eltern flüchten sollen nicht in Erwachsene Unterkünfte umziehen müssen

Der Regierungsrat will UMA, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, länger begleiten und sicherstellen, dass sie eng begleitet und unterstützt werden. Das soll ihnen helfen, sich in der Schweiz zurechtzufinden und ihre Ausbildung abzuschließen.

Jugendliche , die ohne ihre Eltern geflüchtet sind, sollen nicht in Erwachsenenunterkünfte umziehen müssen, sobald sie volljährig sind. Der Regierungsrat erhofft sich, dass so mehr Jugendliche eine Ausbildung abschliessen.

Der Regierungsrat will unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) künftig länger begleiten. Ehemalige UMA sollen bis zum Abschluss einer Erstausbildung oder bis sie maximal 22 Jahre alt sind in speziellen Unterkünften oder im begleiteten Wohnen bleiben können. Nicht immer flüchten Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern. Unbegleitete minderjährige Asylsuchende, kurz UMA, müssen besonders geschützt werden.

Deshalb werden sie nicht in Asylunterkünften für Erwachsene untergebracht, sondern Ziel ist es, den Jugendlichen nach der Flucht Orientierung und Sicherheit zu geben und sie auf ein Leben in der Schweiz vorzubereiten. Denn die meisten UMA bleiben in der Schweiz. Deshalb ist es laut Regierungsrat «zentral, dass die berufliche und soziale Integration dieser jungen, besonders vulnerablen Menschen gelingt». Und diese gelingt besser, wenn sie eng begleitet und unterstützt werden.

Im heutigen System gibt es aber einen abrupten Bruch, sobald die jungen Flüchtlinge volljährig sind. Dann müssen sie die UMA-Unterkunft in der Regel verlassen und in eine Gemeindeunterkunft oder kantonale Erwachsenenunterkunft umziehen. Dort ist eine gezielte Begleitung und Unterstützung laut Regierungsrat in der Regel nicht mehr gewährleistet. Nicht alle ehemaligen UMA kommen mit diesem Wechsel klar.

Manche brechen ihre Ausbildung ab, was zu Folgekosten im Sozialwesen und unter Umständen auch im Gesundheits-, Sicherheits- oder Justizwesen führen kann, wenn sie auf die schiefe Bahn geraten. Grossratsmitglieder aller Parteien ausser der SVP haben den Regierungsrat deshalb gebeten, zu prüfen, ob sich der Kanton auch nach dem 18. Geburtstag um ehemalige UMA kümmern kann – und zwar entweder bis zum Abschluss der Erstausbildung oder bis sie maximal 22 Jahre alt sind.

Der Grosse Rat überwies das Postulat im April 2024 stillschweigend.an den Grossen Rat skizzierte er drei Umsetzungsvarianten. Er beabsichtigt, die Variante 2 umzusetzen. Diese weise das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Bei dieser Variante würden die UMA, wenn sie volljährig werden, nicht in einer Erwachsenenunterkunft untergebracht.

Sie würden entweder in eine UMAplus-Unterkunft wechseln oder in ein betreutes Wohnen. Jene UMA, die schon vor ihrem 18. Geburtstag in ein betreutes Wohnsetting wechseln, könnten auch nach der Volljährigkeit dort bleiben. Ausserdem ist ein Wechsel von der UMAplus-Unterkunft ins betreute Wohnen möglich.

Die beiden Angebote sind nicht neu. Schon heute können UMA ab dem 16. Altersjahr ins betreute Wohnen wechseln, wo sie zu dritt oder viert in einer Wohngemeinschaft leben und mindestens einmal pro Woche von sozialpädagogisch ausgebildetem Betreuungspersonal besucht werden. Auch eine UMAplus-Unterkunft gibt es bereits.

In Oberentfelden können bis zu 20 ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut werden, die besonders unterstützungsbedürftig sind. Mit der Variante 2 würden also bewährte, bestehende Angebote ausgebaut. Wegfallen würde hingegen das heutige Coaching-Angebot in Erwachsenenunterkünften. Dieses würde es nicht mehr brauchen, wenn alle UMA nach dem 18.

Geburtstag entweder ins betreute Wohnen oder eine UMAplus-Unterkunft wechseln. Laut Regierungsrat entsprechen die Coaching-Plätze auch «nur sehr bedingt den Forderungen des Postulats», weil die Erwachsenenunterkünfte «nur wenig Privatsphäre und damit keine lernfreundliche Umgebung bieten». Es ist laut Regierungsrat «herausfordernd, die ehemaligen UMA in diesem Umfeld zu motivieren, ihre Ausbildung abzuschliessen». Die Variante 2, die der Regierungsrat bevorzugt und umsetzen möchte, wäre mit jährlichen Zusatzkosten in der Höhe von 476'325 Franken verbunden.

Die Variante 1, die sogar zu Einsparungen würde, löst laut Regierungsrat «verschiedene qualitative Themen nicht», womit der Nutzen am geringsten ausfallen dürfte. Bei Variante 3 hingegen lassen sich laut Regierungsrat die «deutlich höheren Kosten» aus qualitativer Sicht nicht rechtfertigen. Eine Gesetzesanpassung braucht es für keine der drei Varianten. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass eine Anpassung der Sozialhilfe- und Präventionsverordnung genügt.

Eine solche kann er in Eigenregie beschliessen. Dem Grossen Rat beantragt er deshalb, vom Ergebnis der Prüfung sowie seiner Absicht, die Variante 2 umzusetzen, Kenntnis zu nehmen und das Postulat abzuschreiben





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