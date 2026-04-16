Jugendliche kreieren interaktive Kugelbahnen im tüftelCamp: Technik und Teamwork im Fokus

Im tüftelCamp «Chugelibahn» entwickelten Jugendliche eigenständige, programmierbare Kugelbahnen. Das Camp fördert technisches Verständnis, Teamarbeit und Berufsorientierung durch praktische Projekte und Einblicke in Unternehmen.

In einer Woche voller Innovation und technischem Einfallsreichtum haben Jugendliche im Rahmen des tüftelCamps «Chugelibahn» interaktive Kugelbahn en entwickelt, die weit über das herkömmliche Rollen von Kugeln hinausgehen. Anstatt auf vorgefertigte Bausätze zurückzugreifen, setzten die jungen Tüftlerinnen und Tüftler auf ihre eigenen Ideen, technisches Verständnis und eine intensive Teamarbeit, um beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. In Dreierteams entstanden Kugelbahn en, die durch den Einsatz von Motoren, Servos und selbst programmierten RGB-Lichtern auf intelligente Weise auf die Bewegung der Kugeln reagierten. Die Steuerung erfolgte über selbst programmierte Arduino-Systeme, die in Echtzeit komplexe Abläufe ermöglichten. Die Begeisterung und der Lernprozess waren spürbar, wie Teilnehmerin Lia beschreibt: 'Am Anfang wussten wir gar nicht, wie wir all unsere Ideen umsetzen sollen. Aber Schritt für Schritt hat es funktioniert – und am Schluss lief unsere Bahn so, wie wir es geplant hatten.' Diese Erfahrung verdeutlicht die transformative Kraft praxisorientierter Projekte, bei denen Herausforderungen in Erfolgserlebnisse verwandelt werden.

Das Camp fand an zwei strategisch gewählten Standorten statt: bei der WIKA Schweiz AG in Hitzkirch und der Tophinke Automation & Gebäudetechnik AG in Hochdorf. Diese geografische Verteilung ermöglichte den Jugendlichen tiefe Einblicke in verschiedene technische Berufsfelder und Unternehmen. Ein besonders wertvoller Aspekt war die enge Zusammenarbeit mit Lernenden aus den beiden beteiligten Unternehmen. Diese erfahrenen jungen Fachkräfte fungierten als Mentoren für die Camp-Teilnehmer, standen ihnen bei technischen Fragen zur Seite und gaben authentische Einblicke in ihren Berufsalltag. Dieser direkte Austausch förderte nicht nur das Verständnis für technische Zusammenhänge, sondern auch die Wertschätzung für handwerkliche und technische Berufe. Lernender Lionel bemerkte treffend: 'Man merkt schnell, wie interessiert die Jugendlichen sind. Und es macht Spass, ihnen zu zeigen, was wir im Alltag machen – vieles davon steckt auch in ihren Projekten.' Ergänzt wurde das Programm durch Betriebsrundgänge, bei denen die Teilnehmenden verschiedene Berufe kennenlernten und erlebten, wie die im Camp entwickelten Lösungsansätze in der realen Arbeitswelt angewendet werden. Diese Kombination aus Theorie, Praxis und Berufsorientierung schafft eine solide Grundlage für zukünftige Karriereentscheidungen und fördert die Attraktivität technischer Berufe.

Der Höhepunkt der Woche war die mit Spannung erwartete Abschluss-Challenge am Freitag. Hierbei wurden die entwickelten Kugelbahnen auf Herz und Nieren geprüft. Mehrere Kugeln starteten gleichzeitig, und die Herausforderung bestand darin, die Bahnen flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu lassen. Unerwartet wechselnde Weichen, durch Sensoren ausgelöste Ereignisse und sich ständig ändernde Geschwindigkeiten stellten die Konstruktion, die Programmierung und die Teamarbeit auf eine harte Probe. Zusätzlich griff sogar das Publikum aktiv ins Geschehen ein und erhöhte den Schwierigkeitsgrad weiter. Die Notwendigkeit einer schnellen und kreativen Anpassung der Bahnen unter diesen dynamischen Bedingungen war eine eindrucksvolle Demonstration der erlernten Fähigkeiten und der Fähigkeit, unter Druck zu improvisieren.

Das tüftelCamp ist ein zentraler Bestandteil des Angebots des tüftelParks, einer Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche gezielt für Technik und handwerkliche Berufe zu begeistern. Durch praxisnahe Formate wie Camps, Workshops und offene Tüftelangebote schafft der tüftelPark Räume, in denen junge Menschen ihre eigenen Ideen umsetzen, ihre Talente entdecken und die Berufswelt durch direkten Austausch mit Lernenden und Einblicke in Unternehmen greifbar machen können. So leistet der tüftelPark einen wichtigen Beitrag zur frühzeitigen Weckung von Interesse an technischen Berufen und zur aktiven Bekämpfung des Fachkräftemangels. Der tüftelPark richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren und verfolgt das Ziel, Begeisterung für Technik, Handwerk und MINT-Themen zu wecken. In Workshops, Kursen und Projekten erleben die Teilnehmenden Technik spielerisch und handlungsorientiert, setzen eigene Ideen um und entdecken ihre Talente. Gleichzeitig bringt der tüftelPark junge Menschen früh mit der Berufswelt und regionalen Unternehmen in Kontakt. Weitere Informationen sind unter [Link zur Webseite] verfügbar. Zukünftig soll auch die Region Uri einen eigenen Tüftelpark erhalten, was das Engagement für technische Bildung in der Schweiz weiter stärkt.





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