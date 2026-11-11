Jugendliche aus Genf investieren konsequent an der Börse

Genfer Studenten Aris und Albina investieren 20 bis 30 Prozent ihres Einkommens über Neo-Broker und zeigen, wie soziale Medien und niedrige Gebühren junge Anleger anziehen.

Aris, 22, und Albina, 25, studieren an der Universität Genf und leben weiterhin bei ihren Eltern. Trotz des noch jungen Alters führen sie Monatsvorgaben auf ihre Lohnsumme: Aris investiert 20 bis 30 Prozent, da er keine Miete bezahlt. Mit einem Smartphone‑Befehl werden Kaufaufträge in nur dreißig Sekunden ausgeführt.

Neo‑Broker ermöglichen günstige Börseninvestitionen

Revolut, Yuh und Interactive Brokers bieten Zugang zu Wertpapieren mit extrem niedrigen Gebühren. Beide Studenten nutzen diese Plattformen und informieren sich über YouTube und TikTok, wo Influencer Investitionsinhalte verbreiten. Albina bemerkt, dass die einfache Bedienbarkeit von Apps und die Möglichkeit, mit kleinen Beträgen zu starten, ihr Interesse geweckt hat.

Also read Nati-Neuling Nyakossi: vom Genfer Junior zum Millionen-Juwel?

Samir Touzani, Finanzjournalist bei Les Echos, erläutert dass Neo‑Broker auf niedrige Kosten, benutzerfreundliche Apps und fertige Produkte wie ETFs setzen. Ziel sei es, Kunden mit einem günstigen Service zu gewinnen und über die Jahre weitere Dienstleistungen anzubieten, bis ein nahezu Bank-ähnliches Angebot entsteht. Laut französischen Statistiken sank im ersten Halbjahr 2026 das Durchschnittsalter des ETF‑Anlegers von fast 60 auf 38 Jahre. Gleichzeitig verringerte sich der Medianbetrag einer Transaktion von 1.600 auf 90 Euro.

Trade Republic ambitioniert wachstumsgünstige Zielgruppe

Trade Republic, ein deutscher Marktführer, ist in der Schweiz noch nicht aktiv. Vincent Grard, Verantwortlicher für Frankreich und Belgien, beschreibt die Expansion als "hyperwachsend" mit zweistelligem monatlichem Zuwachs. Das Vermögen, das das Unternehmen verwaltet, ist vor fünf Jahren von sechs Milliarden auf heute 150 Milliarden Euro gestiegen. Grard betont, dass das Unternehmen Menschen aus den mittleren und unteren Einkommensschichten anspricht und nicht mit Privatbanken konkurriert. Er stellt fest, dass diese Bevölkerungsgruppe ein Recht auf eine sichere Rente hat und selbst vorsorgen muss.

Advertisement

Kommunikationsstrategien und Risiko‑Bedenken

Betreiber von Neo‑Brokern investieren stark in Online‑Kommunikation. Auf YouTube präsentiert "The Finance Games", gesponsert von XTB, junge Kandidatinnen und Kandidaten in einem Spiel gegen eine Jury. Influencer Ziyad el‑Yaagoubi erklärt, dass die Zielgruppe zwischen 25 und 34 Jahren "ihre eigene Sprache" benötigt, und dass sie in Kanälen unterwegs ist, die traditionelle Banken früher nicht nutzten.

Grard distanziert sich jedoch von spielerischen Mechanismen, die zum mehrfachen Handel anregen. Er betont ausdrücklich, dass Kunden nicht durch Konfetti motiviert werden sollen, wenn ein Börsenauftrag erteilt wird. Laut Grard drohen langfristig hohe Risiken und Verlusten, wenn Anleger ständig mehr investieren, was letztlich zu Verlusten der Kundschaft führen würde. Er warnt, dass Banken und Broker verantwortungsbewusst handeln müssen, um das Vertrauen der Anleger zu erhalten.