Jugendkriminalität in der Schweiz: Verschiebung von Drogen- zu Verkehrsdelikten und härtere Sanktionen

Laut Statistik des Bundesamts für Statistik hat sich die Jugendkriminalität in der Schweiz seit 2020 deutlich gewandelt. Während die Gesamtzahl der Jugendurteile um 18 Prozent stieg, nahmen Verurteilungen wegen Strassenverkehrsdelikten um 77 Prozent zu. Gleichzeitig gingen Drogendelikte um 64 Prozent zurück. Ein zentraler Trend: Die Sanktionen werden härter, insbesondere unbedingte Freiheitsstrafen verdoppelten sich und betreffen vor allem ausländische Jugendliche ohne Aufenthaltsbewilligung.

Gleichzeitig gingen Verurteilungen wegen Betäubungsmitteldelikten um rund 64 Prozent zurück. Unbedingte Freiheitsstrafen haben sich seit 2020 verdoppelt, betreffen vor allem ausländische Jugendliche. Die Jugendkriminalität in der Schweiz ist seit 2020 nicht einfach nur gestiegen.

Sie hat sich vor allem verschoben. (BFS) wurden 2025 insgesamt 22'957 Jugendurteile ausgesprochen, fast gleich viele wie im Vorjahr. Im längeren Vergleich zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Seit 2020 nahm die Zahl der Jugendurteile um 18 Prozent zu. Dabei hat sich aber am stärksten verändert, weshalb Jugendliche verurteilt werden.

Verurteilungen wegen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz haben seit 2020 deutlich zugenommen. Die Daten zeigen ein Plus von rund 77 Prozent bei verurteilten Jugendlichen. Gleichzeitig gingen Verurteilungen wegen Betäubungsmitteldelikten um rund 64 Prozent zurück. Damit hat sich das Verhältnis innert fünf Jahren gedreht. 2020 wurden noch mehr Jugendliche wegen Drogendelikten als wegen Verkehrsdelikten verurteilt. 2025 lagen die Verkehrsdelikte deutlich vorn.

Das BFS spricht in seiner Medienmitteilung von einer starken Zunahme der Straftaten im Strassenverkehr und einer starken Abnahme bei den Betäubungsmitteldelikten. Bei Straftaten nach Strafgesetzbuch hat sich dagegen kaum etwas verändert. Die Zahl der deswegen verurteilten Jugendlichen blieb zwischen 2020 und 2025 praktisch stabil. Auch das Durchschnittsalter der verurteilten Jugendlichen veränderte sich kaum; der Median lag durchgehend bei 16 Jahren.

Das ist der zentrale Befund hinter der Statistik: Der Anstieg der Jugendurteile bedeutet nicht, dass klassische Jugendkriminalität im gleichen Ausmass zunimmt. Vielmehr verschieben sich die Fälle weg von Drogen und hin zum Strassenverkehr. Was diesen Anstieg antreibt, zeigt die Statistik nicht im Detail. Hinweise liefert aber: Dort führten Jugendanwälte die starke Zunahme der Strassenverkehrsdelikte vor allem auf Trendfahrzeuge wie E-Bikes, E-Roller und E-Trottinetts zurück.

Genannt wurden etwa unter 14-Jährige auf dem E-Bike der Eltern, Jugendliche mit frisierten Rollern und Trottinetts, Fahrten ohne Helm oder ohne Ausweis sowie Spritztouren mit dem Auto der Eltern. Auch Verurteilungen nach dem Personenbeförderungsgesetz nahmen seit 2020 um 68 Prozent zu. Darunter fallen, die missbräuchliche Nutzung von Fahrausweisen oder ähnliche Verstösse im öffentlichen Verkehr. Auch hier sieht das Bundesamt einen möglichen Zusammenhang mit der Mobilität Jugendlicher.

Laut BFS haben sich auch die Sanktionen nach Jugendurteilen verändert. 2025 wurden 8542 Verweise ausgesprochen; seit 2020 entspricht das einem Anstieg um 36 Prozent. Verweise machen damit mehr als ein Drittel aller verhängten Sanktionen aus. Noch stärker stiegen die unbedingten Freiheitsstrafen bei Jugendlichen. Diese haben sich seit 2020 von 258 auf 524 mehr als verdoppelt.

Laut dem Bundesamt für Statistik geht dieser Anstieg ausschliesslich auf Verurteilungen ausländischer Jugendlicher ohne B- oder C-Ausweis zurück. Gemeint sind Jugendliche, die weder über eine reguläre Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) noch über eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) verfügen





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