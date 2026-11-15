Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz erreicht Rekordhoch

Die Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz ist auf 76.000 gestiegen. Junge Arbeitsuchende kämpfen trotz massiver Bewerbungen mit massiven Hürden auf dem Stellenmarkt.

Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen in der Schweiz hat einen historischen Höchststand erreicht. Rund 76'000 Personen im Alter von 15 bis 24 Jahren waren ohne Beschäftigung, was der höchsten Zahl seit Beginn der Erhebung im Jahr 1991 entspricht. Diese Entwicklung markiert eine signifikante Verschärfung auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, die vor allem die junge Generation trifft.

Starke Zunahme der Erwerbslosigkeit im dritten Quartal

Die Arbeitslosigkeit ist zwischen Juli und September 2026 deutlich angestiegen. Insgesamt waren rund 288'000 Personen ohne Job, was einem Anstieg von 27'000 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Gesamterwerbslosenquote stieg dabei von 5,1 auf 5,6 Prozent. Im europäischen Vergleich fiel der Anstieg mit 0,2 Prozentpunkten deutlich moderater aus als in der Schweiz.

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Besonders alarmierend ist die Lage bei der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen. Ihre Erwerbslosenquote kletterte innerhalb eines Jahres von 10,5 auf 12,6 Prozent. Gemäss Angaben des Bundesamts für Statistik (BFS) waren im dritten Quartal 2026 genau 76'000 Menschen dieser Altersgruppe arbeitslos. Auch bei den 25- bis 39-Jährigen ist ein ähnlicher, wenn auch etwas weniger extremer Trend zu verzeichnen.

Absolventen der Sekundarstufe II finden kaum Stellen

Ein erheblicher Teil der Arbeitslosen verfügt über eine abgeschlossene Ausbildung. Rund 70'000 Erwerbslose aller Altersgruppen haben einen Lehrabschluss auf der Sekundarstufe II. Zu diesen betroffenen Absolventen gehört Mirko (19) aus dem Kanton Solothurn. Im Sommer hat er seine Lehre als Logistiker erfolgreich abgeschlossen, doch sein Lehrbetrieb konnte ihn aus Kapazitätsgründen nicht weiterbeschäftigen.

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Mirko befindet sich nun seit einigen Monaten in der Suche nach einer neuen Stelle in seiner Branche. "Doch ich bekomme nur Absagen", berichtet der 19-Jährige. Über 50 Bewerbungen habe er bereits verschickt, ohne dass sich eine positive Rückmeldung eingestellt habe. Die Gründe für die Ablehnungen seien unklar, oft hiess es nur, man habe jemand anderen gefunden. Mit jeder weiteren Absage wachse sein Unbehagen und die Frustration über die ausbleibenden positiven Entscheide.

Die erfolglose Jobsuche belastet nicht nur Mirko persönlich, sondern wirkt sich auch auf sein soziales Umfeld aus. Der junge Mann wohnt weiterhin bei seinen Eltern und zahlt einen Teil des Geldes, das er vom Arbeitslosenausgleich (RAV) erhält, in den gemeinsamen Haushalt ein. Auch in seinem Freundeskreis ist die Situation angespannt. "Viele können zwar im Betrieb bleiben, in dem sie die Lehre gemacht haben. Die anderen haben aber auch Mühe, einen Job zu finden", erklärt er.

Chancensuche trotz massiver Bewerbungen

Ähnliche Erfahrungen macht J. R. (21) aus Zürich. Nach ihrer Kaufmannsfrau-Lehre (KV) wurde sie nicht übernommen, wofür sie bereits im April benachrichtigt wurde. Die Ausbildung schloss sie im Juli 2025 ab. Seither ist sie auf intensiver Stellensuche und hat dabei über 200 Bewerbungen verschickt. Lediglich ein einziges Vorstellungsgespräch konnte sie dadurch erhalten.

J. R. gibt an, dass ihr immer wieder fehlende Berufserfahrung als Grund für die Absagen genannt werde. Sie kann dies nicht nachvollziehen und fragt: "Wie soll ich Erfahrung sammeln, wenn sie mir niemand geben will". Zudem bedauert sie, dass ihre praktischen Erfahrungen aus der Lehre nicht angemessen angerechnet werden. Der Prozess der Jobsuche wirkt auf sie zermürbend, da sie das Gefühl bekommt, nicht gut genug zu sein.

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Massnahmen des RAV und finanzielle Folgen

Um der Arbeitssuchenden zu helfen, besuchte J. R. über das RAV verschiedene Kurse, darunter einen Bewerbungskurs. Zusätzlich wurde ihr ein sechsmonatiges Praktikum vermittelt. Die Arbeit hat ihr gefallen, doch eine Festanstellung war nicht möglich, da das Unternehmen selbst Stellen abbauen musste. Um den Lebensunterhalt zu finanzieren, arbeitet sie nebenher in Gelegenheitsjobs und gibt Nachhilfeunterricht.

Das zusätzliche Einkommen reicht jedoch nicht aus, um vollständig unabhängig zu sein. Bisher hoffte die 21-Jährige, im KV-Bereich doch noch eine Stelle zu finden. Sollte dies weiterhin nicht gelingen, plant sie, ihre Suche auf andere Branchen auszuweiten. Die Kombination aus fehlender Übernahme nach der Lehre, hohen Bewerbungsquoten ohne Erfolg und eingeschränkten finanziellen Spielräumen unterstreicht die prekäre Lage vieler junger Arbeitskräfte in der Schweiz.