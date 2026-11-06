Judith Pörksen Roder bleibt Präsidentin der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn

Judith Pörksen Roder wurde für eine weitere Amtsperiode bis 2030 bestätigt. Zwei neue Mitglieder sind gewählt. Die Kirche feiert 2028 das Reformationsjubiläum.

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn haben ihre Führungsspitze für die kommenden Jahre neu aufgestellt. Das Kirchenparlament hat die Pfarrerin Judith Pörksen Roder am Mittwoch erneut zur Präsidentin des Synodalrat s gewählt. Ihre Bestätigung gilt für die Amtsperiode, die bis zum Jahr 2030 dauert. Damit bleibt die Pastorin der obersten leitenden Instanz der regionalen Kirchenprovinz erhalten.

Judith Pörksen Roder führt seit 2020 den Synodalrat

Judith Pörksen Roder steht dem siebenköpfigen Synodalrat bereits seit dem Jahr 2020 vor. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Wahl historisch bedeutsam, da sie als erste Frau an der Spitze der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn fungierte. Die aktuelle Wiederwahl bestätigt ihre Position in der kirchlichen Leitung. Die Mitglieder des Kirchenparlaments sprachen sich klar für eine Fortsetzung ihrer Arbeit aus. Dies unterstreicht die Unterstützung für ihren bisherigen Kurs in der kirchenleitenden Organisation.

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Neu gewählte Mitglieder und Amtsinhaber im Überblick

Neben der Bestätigung der Präsidentin wählte das Parlament zwei neue Mitglieder in den Rat. Dazu zählen Barbara Fankhauser aus Solothurn sowie der Oberdiessbacher Pfarrer Daniel Meister. Beide werden ihr neues Amt im April 2027 offiziell antreten. Die vier bisherigen Ratsmitglieder, die sich zur Wiederwahl stellten, wurden ebenfalls bestätigt. Zu den erhaltenen Ämtern zählen Philippe Kneubühler, Ueli Burkhalter, Ursula Marti und Andreas U. Schmid. Diese Kontinuität sorgt für stabile Strukturen im Leitungsprozess.

Andreas Lanz übernimmt das Amt des Synodepräsidenten

Ein weiterer wichtiger Posten wurde im Rahmen der heutigen Versetzung neu besetzt. Andreas Lanz wurde zum neuen Synodepräsidenten gewählt. Seine Aufgabe wird die Begleitung und Moderation der Synode sein, welche die strategischen Linien der Kirche bestimmt. Die Kombination aus erfahrenen Ratmitgliedern und neuen Kräften soll die Arbeitsfähigkeit des Gremiums stärken. Die Aufgabenteilung zwischen Synodalrat und Synodepräsident ist ein zentrales Element der kirchlichen Governance in der Schweiz.

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500-Jahr-Jubiläum der Berner Reformation steht an

Die bevorstehende Amtszeit von Judith Pörksen Roder ist von einem wichtigen historischen Ereignis geprägt. Im Jahr 2028 wird die Kirche das 500-Jahr-Jubiläum der Berner Reformation feiern. Dieses Ereignis wird die Aktivitäten der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn in den kommenden Jahren maßgeblich prägen. Die Planung und Durchführung der Feierlichkeiten erfordert eine enge Zusammenarbeit aller Gremien. Die aktuelle Führungsspitze wird diese Aufgabe in den nächsten vier Jahren verantworten.

Auswirkungen und Ausblick für die kirchliche Entwicklung

Die Bestätigung der bisherigen Mitglieder und die Wahl neuer Personen schaffen Klarheit für die nächste Legislaturperiode. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn können sich nun auf die Umsetzung ihrer Programme konzentrieren. Die Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum werden ein zentraler Drehpunkt sein. Die gewählten Amtsträger treten ihre Aufgaben mit dem Wissen um die historische Bedeutung der bevorstehenden Ereignisse an. Die strukturelle Stabilität des Gremiums bleibt somit gesichert.