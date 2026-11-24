Jude Bellingham erzielte ein spektakuläres Traumtor, das Real Madrid zum 5:1-Sieg gegen PSV Eindhoven führte. Rafael Nadal und sein Sohn feierten den Erfolg.

Real Madrid hat am Abend ein hochklassiges Spiel in der Champions League mit einem klaren 5:1 gegen PSV Eindhoven gewonnen. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti bleibt damit makellos und führt nach fünf Siegen aus fünf Spielen die Tabelle der Ligaphase an. Der Abend ging jedoch nicht nur über den sportlichen Erfolg hinaus, sondern erhielt durch einen spektakulären Einzelerfolg von Jude Bellingham und die Reaktion prominenter Fans ein internationales Medienecho.

Bellinghams spektakuläres Traumtor

Jude Bellingham erzielte in der sechzigsten Minute das entscheidende 2:1 für die Königlichen. Der Engländer war ursprünglich nicht in der Startelf gewesen, um geschont zu werden, kam aber zur Pause ins Spiel. Ausserhalb des Strafraums empfing er den Ball, legte ihn sich selbst perfekt auf und schoss dann mit links ins weite Eck. Der PSV-Tormann Matej Kovar streckte sich vergeblich und hatte keine Chance. Fans in den sozialen Medien schwärmten, ein solches Tor noch nie gesehen zu haben.

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Dieses Tor markierte den Wendepunkt des Spiels. Nach einer 0:1-Halbzeitführung der Niederländer drehte Real Madrid die Partie komplett. Federico Valverde glich nur fünf Minuten nach Wiederbeginn aus, bevor Bellingham den entscheidenden Stoß landete. Trainer Ancelotti lobte den Engländer später heftig. Er betonte, dass Bellinghams Einsatz das Spiel verändert und ein unglaubliches Tor erzielt habe. Für den Trainer war es entscheidend, dass der Mittelfeldstar zur Verfügung stand.

Rafael Nadal und Sohn feiern viral

Zusätzlich zum sportlichen Erfolg sorgten zwei prominente Zuschauer für Schlagzeilen. Rafael Nadal und sein Sohn waren an der Seitenlinie zugegen und feierten Bellinghams Traumtor begeistert. Die Szene ihres Jubels ging viral und fand rasch Eingang in internationale Sportberichterstattungen. Die Präsenz des legendären Tennisspielers unterstrich die hohe Attraktivität des Champions League Spiels. Beide waren sichtlich von der Leistung des Engländers beeindruckt.

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Die Begegnung begann alles andere als vielversprechend für die Hausherren. Ivan Perisic brachte PSV Eindhoven in der drittenunddreißigsten Minute per Elfmeter in Führung. Die Niederländer gingen somit mit einem Vorsprung in die Pause. Dies sorgte anfangs für Spannung und Unsicherheit. Doch die Umstellung und die taktischen Änderungen von Carlo Ancelotti schlugen schnell Wirkung.

Weitere Tore sichern Tabellenführung

Nach dem 2:1 durch Bellingham setzte Real Madrid den Druck fort und erhöhte das Tempo. Am Ende stand es 5:1 für die Spanier. Dieser Sieg festigt die Position an der Tabellenspitze der Ligaphase. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen ist das Team ungeschlagen und zeigt sich in einer starken Verfassung. Die Niederlage von PSV Eindhoven ist ein herber Rückschlag für die niederländische Mannschaft.

Die Leistung von Jude Bellingham wird als Schlüsselelement für den Erfolg gewertet. Seine Fähigkeit, aus der Reserve zu kommen und sofort das Spiel zu beeinflussen, unterstreicht seinen Wert für Real Madrid. Die Kombination aus taktischer Disziplin und individueller brilliance führte zum klaren Sieg. Die Fans freuen sich auf die nächsten Spiele in der Champions League.