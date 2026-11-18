Juan Mata verabschiedet sich im Alter von 38 Jahren vom Profifussball. Zudem steht Vincent Kompany nach seiner Genesung wieder als Trainer des FC Bayern München bereit.

Der spanische Weltmeister von 2010 und Europameister von 2012, Juan Mata, beendet mit 38 Jahren seine Karriere als Profi-Fussballspieler. In einem Video, das er in den sozialen Medien veröffentlichte, dankte er dem Sport für die gemeinsamen Momente und erklärte, dass es manchmal bedeute, die Liebe loszulassen. Der Mittelfeldspieler war zuletzt in der vergangenen Saison für den australischen Verein Melbourne Victory in der A-League aktiv gewesen.

Mata verabschiedet sich vom Profisport

Juan Mata hinterlässt eine beeindruckende Karriere, die ihn zu mehreren der bedeutendsten Klubs Europas führte. Neben seinem Engagement für Melbourne Victory stand der erfahrene Spieler auch in Diensten von Chelsea und Manchester United. Seine Zeit in Australien markiert nun das finale Kapitel seiner Laufbahn als aktiver Athlet auf höchstem Niveau.

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Kompany nach Genesung bei Bayern zurück

Parallel zu Mata's Abschied tritt eine positive Nachricht aus dem deutschen Spitzensport zutage. Der Trainer des FC Bayern München, Vincent Kompany, ist nach seinen vergangenen gesundheitlichen Problemen wieder vollständig fit. Die Vereinsleitung bestätigte, dass der 40-jährige Belgier die anstehende Pressekonferenz am Donnerstag für das anstehende Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am darauffolgenden Tag leiten wird.

Vincent Kompany war am 23. Oktober beim Training der zweiten Mannschaft des FC Bayern München kollabiert. Die medizinischen Untersuchungen im Spital ergaben die Diagnose einer Hirnhautreizung. Der Trainer verbrachte sechs Tage in der Klinik, bevor er das Gesundheitszentrum wieder verlassen durfte und nun seine Rückkehr an die Seitenlinie feiert.

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Kompanys Gesundheitszustand und Diagnose

Die Erkrankung von Vincent Kompany hatte in den vergangenen Tagen für Besorgnis gesorgt. Ärzte diagnostizierten nach seinem Zusammenbruch eine Entzündung der Hirnhäute. Nach einer sorgfältigen Behandlungsphase von sechs Tagen wurde er entlassen. Diese schnelle Genesung ermöglicht es dem Rekordmeister, den Cheftrainer pünktlich zum nächsten Bundesligaspiel wieder im Kader zu haben.

Ausblick auf das Spiel gegen Köln

Für den FC Bayern München bedeutet dies eine starke Nachricht vor dem Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Köln. Die Pressekonferenz am Donnerstag findet nun mit dem anwesenden Trainer statt. Kompany kann somit das Team wieder direkt und persönlich auf das Heimspiel vorbereiten. Die vollständige Gesundheit des Trainers ist für die Taktik und die Führung des Teams in der laufenden Saison entscheidend.