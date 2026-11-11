JSVP Schweiz ändert Statuten um Mitglieder einfacher ausschliessen zu können

Die Jungen SVP Schweiz ändern ihre Statuten, um Mitglieder ohne Begründung einfacher ausschliessen zu können. Warum genau dazu die Änderung notwendig ist, bleibt jedoch unklar.

Die Jungen SVP Schweiz (JSVP Schweiz) haben ihre Statuten geändert, um Mitglieder einfacher ausschliessen zu können. Über den Hintergrund dieser Änderung wollen sich die Parteiführer jedoch nicht äußern.

Änderung der Statuten: Mitglieder einfacher ausschliessen können

Am 3. Oktober hat die JSVP Schweiz eine Änderung ihrer Statuten beschlossen, die es der Parteileitung ermöglichen soll, Mitglieder ohne Begründung aus dem Verein auszuschliessen. Diese Änderung hat nicht nur mit der Vereinsordnung zu tun, sondern könnte auch auf konkrete Vorwürfe gegen einzelne Mitglieder reagieren.

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Der Präsident der JSVP Schweiz, Nils Fiechter, möchte über die Gründe dieser Änderung jedoch nicht Stellung nehmen. Auf Anfrage von Nau.ch schreibt er, dass die Hintergründe eine parteiinterne Angelegenheit seien.

Ein Ausschluss kann auch ohne Gründe erfolgen

Die geänderten Statuten der JSVP Schweiz ermöglichen nun den Ausschluss von Mitgliedern, die über eine Kantonal-, Regional- oder Ortssektion mit dem Verein verbunden sind. Die Parteileitung kann diesen Ausschluss ohne Angabe von Gründen vornehmen.

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Warum genau wurde die Änderung notwendig?

Die Frage nach den Gründen dieser Änderung bleibt jedoch unbeantwortet. Ist der JSVP Schweiz ein bestimmtes Szenario zu verdäanken, bei dem ein Mitglied zu aufmüpfig oder in einen Skandal verwickelt war? Oder reagiert die Partei auf einen kürzlichen Ausschluss, der unnötig verkompliziert wurde?

Die JSVP Schweiz hat sich als Organisation wie ein Verein organisiert. Über die geänderten Statuten wurde jedoch keine Öffentlichkeit gemacht. Der Präsident, Nils Fiechter, ist sogar namentlich in den Vereinsstatuten erwähnt, was ihn als geeigneten Auskunftspersonen ausmacht.

Die Statutenänderung ist jedoch nicht mehr gültig, sobald Nils Fiechter nicht mehr als Präsident amtiert, wie am Ende der Statuten klar ist. Das ist jedoch nicht der einzige Punkt, der in den Statuten erwähnt wird.