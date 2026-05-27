JPMorgan-Experten: Optimistischer KI-Superzyklus treibt US-Wirtschaft an

Die JPMorgan-Experten sehen die fortgesetzte Rally primär durch einen breiten KI-Superzyklus angetrieben, der nicht nur dem Tech-Sektor, sondern der gesamten US-Wirtschaft durch eine umfassende KI-Adaption Rekordgewinne beschere. Die Investitionen der Cloud-Giganten in die KI-Infrastruktur wirkten dabei wie ein enormes Konjunkturpaket für die Privatwirtschaft, das die Produktivität und die Gewinnmargen ähnlich stark steigern soll wie im Boom der späten 1990er Jahre.

Die JPMorgan-Experten sehen die fortgesetzte Rally primär durch einen breiten KI-Superzyklus angetrieben, der nicht nur dem Tech-Sektor, sondern der gesamten US-Wirtschaft durch eine umfassende KI-Adaption Rekordgewinne beschere.

Die Investitionen der Cloud-Giganten in die KI-Infrastruktur wirkten dabei wie ein enormes Konjunkturpaket für die Privatwirtschaft, das die Produktivität und die Gewinnmargen ähnlich stark steigern soll wie im Boom der späten 1990er Jahre. Derart optimistisch geben sich die oftmals mit Rekordkurszielen auffallenden Experten von Goldman Sachs nicht. Die Investmentbanker aus New York erhöhten ihre Prognose für den S&P 500 zum Jahresende 2026 'nur' auf 8000 von 7600 Punkten. Am Mittwoch, kurz nach Börsenbeginn, steht der Leitindex bei 7518 Punkten





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