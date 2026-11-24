Der deutsche Autotuning-Influencer JP Kraemer veröffentlicht nach seiner Auszeit ein neues YouTube-Video. Er entschuldigt sich für vergangene Fehler und widmet sich wieder seinen Tuning-Projekten, während rechtliche Auseinandersetzungen anhalten.

Der deutsche Autotuning-Influencer Jean Pierre Kraemer, bekannt unter dem Namen JP Kraemer, ist zurück im digitalen Medienverkehr. Am Dienstag, den 24. November 2026, lud er auf seinem YouTube-Kanal JP Performance ein neues Video hoch, das sich mit seinem Tuning-Projekt an einem Nissan Skyline R34 GTT befasst. Dieser Schritt markiert das Ende einer längeren öffentlichen Auszeit, die er nach der Anerkennung körperlicher Gewalt gegen seine Ehefrau eingeleitet hatte.

Kraemers öffentliche Entschuldigung und Video-Release

Im vorneweggehenden Teil des neuen Videos nimmt Kraemer direkt Stellung zu seinem vergangenen Verhalten. Er räumt ein, zahlreiche Fehler begangen zu haben, betont jedoch, dass er aus diesen Fehlern gelernt habe. Die Entschuldigung richtet er allgemein an alle Menschen, die durch sein Handeln verletzt wurden, und versichert, dass eine Wiederholung ausgeschlossen sei. Konkrete Details zu den Gewaltvorfällen oder zur Identität der Opfer werden in dieser Einleitung nicht erneut genannt, da der Fokus bewusst auf der Zukunft und der Fortsetzung seiner bisherigen Inhalte liegt.

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Rechtliche Konsequenzen und Einspruch wegen Geldstrafe

Die rechtlichen Schritte gegen Kraemer sind bereits weit fortgeschritten. Ende Oktober erging vom Amtsgericht Dortmund ein Strafbefehl, der ihn der Körperverletzung in zwei Fällen sowie der Sachbeschädigung schuldig spricht. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 270'000 Euro, die an den Staat abzuführen ist und nicht der Schadensersatzleistung an seine Ehefrau Julia Meck dient. Medienberichten zufolge hat Kraemer gegen die Höhe dieser festgesetzten Strafe Einspruch eingelegt, womit das Verfahren rechtlich noch nicht abschließend geklärt ist.

Hintergrund: Polizeieinsatz und Geständnis der Gewalt

Der aktuelle Comeback-Versuch von JP Kraemer steht im Schatten der Ereignisse vom Sommer und Herbst 2026. Ende August wurde ein Polizeieinsatz vom 26. Juli am Wohnhaus des Ehepaars Kraemer bekannt. Daraufhin räumte Kraemer in einem eigenen YouTube-Video körperliche Übergriffe auf Julia Meck ein und kündigte die Trennung an. Kurze Zeit später wurden ältere Überwachungsaufnahmen eines weiteren Vorfalls öffentlich, was die öffentliche Debatte weiter anheizte. Kraemer selbst kündigte damals eine Auszeit sowie eine therapeutische Begleitung an.

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Wiedereröffnung der Unternehmen trotz angekündigten Rückzugs

Trotz der ursprünglichen Ankündigung, sich vollständig aus dem Geschäftszwerg zurückzuziehen, nahmen mehrere von Kraemers Betrieben den Betrieb Mitte September wieder auf. Zu den wiedereröffneten Locations zählen das Automuseum PACE, das Café Carffee sowie die Burger-Braterei Big Boost Burger. Als Hauptargument für diese Entscheidung wurde die unternehmerische Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden und Geschäftspartnern angeführt. Diese Entwicklung stand im Widerspruch zu seiner früheren Aussage, sämtliche Unternehmen aufzugeben.

Perspektiven: Fokus auf Tuning und Videoproduktion

Bereits Mitte November hatte Kraemer seine Absicht geäußert, sich künftig wieder voll auf das Autotuning und die Videoproduktion zu konzentrieren. Das am 24. November 2026 veröffentlichte Video über den Nissan Skyline R34 GTT unterstreicht diese Strategie. Während die rechtlichen und persönlichen Konsequenzen der Gewalttaten noch nicht abgeschlossen sind, nutzt Kraemer seine Plattform, um wieder Nähe zu seiner alten Zielgruppe aufzubauen und sein Image als Tuning-Experte zu festigen.