Nach einem enttäuschten Auftritt in Shanghai, kann Jason Joseph im Wettbewerb der Diamond League ein positives Ergebnis liefern. Bundesligist Joseph schlägt einen Weltrekord und belegt Rang 10 in Xiamen.

110 m Hürden: Joseph dreht auf. Jason Joseph hatte im letzten Heben einen enttäuschten Auftritt in Shanghai. Nun zeigt er eine Reaktion: Nach einem verhaltenen Beginn konnte er bis zuletzt einen Podestplatz hoffen und vergab ihn jedoch 0,04 Sekunden Rückwärts zu Orlando Bennett .

Joseph überquerte die Ziellinie nach 13,24 Sekunden und war damit 27 Hundertstelsekunden schneller als seine Vorwoche. Jamal Britt gewann in 13,07 Sekunden und Rachid Muratake kam als Dritter ins Ziel. Das Rennen in Xiamen kann für Josheph als Saisonstart stehen. 100 m Hürden: Kambundji mit Saisonbestzeit. Dittoaji Kambundji zeigte in Shanghai seine Erwartungen nicht erfüllt und 5. wurde.

Im Vergleich zu seiner vorherigen Laufleistung konnte er jedoch 20 Hundertstelsekunden vorweg gehen, die 12,62 Sekunden waren. Mit seinen 12,14 Sekunden hat Masai Russell gewonnen und dabei der Weltrekord von Tobi Amusan um nur 0,02 Sekunden übermacht. Der Sieg geht nach England, weiter hinten an die Plätze kam Yan Ziyi, das Speerwurf-Supertalent aus China, mit 71,74 Metern und eine Personalbestzeit von über 6 Metern.

Speerwurf Frauen: Ziyi kommt dem Weltrekord nahe. 18-jährige Yan Ziyi hat einen alten Weltrekord ins Wanken gebracht. Bei ihrem ersten Versuch füllte die Einheimische ihre Arbeitsgerät mit 71,74 Meter und überstieg ihre persönliche Bestwert um mehr als 6 Meter. Lediglich 54 Zentimeter fehlten ihr zum Weltrekord. Die 2.

, Sigrid Borge aus Norwegen kam mit 65 Meter auf die Plätze, gefolgt dicht gefolgt von Adriana Svilagos aus Serbie





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