Jorge Jesus bestätigt Ronados Rückzug aus Nationalmannschaft

Trainer Jorge Jesus reagiert auf Cristiano Ronados Rücktritt. Er respektiert die Entscheidung des 41-Jährigen und betont dessen bleibenden Platz in Portugal.

Trainer Jorge Jesus hat sich erstmals öffentlich zu Cristiano Ronados Rückzug aus der portugiesischen Nationalmannschaft geäußert. Der 72-jährige Coach erklärte am Donnerstag, er habe seinen Kapitän gebeten, weiterzuspielen, müsse dessen finale Entscheidung jedoch respektieren. Diese Aussage erfolgte auf dem portugiesischen Fernsehsender Canal 11, wo Jesus die Situation detailliert beleuchtete.

Jesus fordert Ronados Bleiben in der Auswahl

Jorge Jesus betonte klar, dass die Initiative zum Ausscheiden nicht von ihm ausging. Er erklärte, dass er bereits vor der ersten Nominierung für die anstehenden Spiele mit Cristiano Ronaldo gesprochen habe. Der Trainer bekannte, dass er den 41-Jährigen an seiner Seite benötige und ihn daher um ein Verbleiben in der Mannschaft gebeten habe. Trotz dieser persönlichen Bitte und der strategischen Notwendigkeit sah sich Jesus gezwungen, den Entscheid des Superstars zu akzeptieren. Er wies erneut darauf hin, dass die Verantwortung allein bei Ronaldo liege.

Also read Tod von Jesús de Miguel: Von Sperre bis Gefängnis – diese Strafen drohen Torhüter Owono

Konflikt um Einsatzzeit löst Ausstieg aus

Der Rücktritt folgt auf eine Eskalation während der Nations-League-Spiele in Dänemark und Norwegen. Ronaldo verließ Ende September überraschend das Trainingslager in Kopenhagen, ohne auf weitere Absprachen zu warten. Der Grund für diesen drastischen Schritt war eine Enttäuschung über die eingeschränkte Spielpraxis. Trainer Jesus hatte Ronaldo im Spiel gegen Norwegen eine Einsatzzeit von 30 Minuten zugesagt. Stattdessen saß der Stürmer die vollen 90 Minuten auf der Bank und kam zu keinem Einsatz.

Auch im folgenden Duell gegen Dänemark plante Jesus nicht, Ronaldo in der Startelf aufzustellen. Dieser Mangel an Perspektive und die Diskrepanz zwischen den Versprechen und der Realität führten dazu, dass Ronaldo sein nationales Karriere-Ende beschloss. Er verließ die Gruppe, nachdem er in seinem offenen Brief die Enttäuschung über die Behandlung durch das Trainerstab ausgedrückt hatte. Der 41-Jährige hatte zuvor 234 Länderspiele bestritten und 146 Tore erzielt.

Advertisement

Jesus würdigt Vorbildfunktion und Zukunftsoffene

Trotz der emotionalen Trennung würdigte Jorge Jesus die immense Bedeutung von Cristiano Ronaldo für den portugiesischen Fußball. Der Coach beschrieb Ronaldo als ein unverzichtbares Vorbild für die junge Generation. Er verwies darauf, dass die Mehrzahl der Fans des Stars aus der Jugend komme und die Verbindung zwischen dem Spieler und den Unterstützern nach wie vor stark sei. Jesus betonte, dass Ronaldo für immer einen festen Platz in den Herzen der Portugiesen sowie in der Geschichte der Nationalmannschaft haben werde.

Jesus ließ die Tür jedoch offen, falls sich die Umstände oder die Motivation des Spielers ändern sollten. Er sagte ausdrücklich, dass Ronaldo jederzeit zurückkehren könne, wenn er dies wünsche. Die Entscheidung, jetzt zu gehen, wurde von Jesus als respektabel behandelt, auch wenn es schmerzhaft sei, den Rekordtorschützen zu verlieren. Der Trainer, der seit Juli die A-Nationalmannschaft führt, arbeitete zuvor ein Jahr lang mit Ronaldo bei Al-Nassr in Saudi-Arabien zusammen.

Portugal startet Nations-League-Finals ohne Ronaldo

Die portugiesische Nationalmannschaft muss nun am nächsten großen Ereignis auf internationaler Bühne gänzlich ohne Cristiano Ronaldo antreten. Im November finden die Viertelfinals der Nations-League statt, in denen Portugal bereits sicher qualifiziert ist. Trainer Jorge Jesus zeigt sich zuversichtlich, dass die aktuelle Generation junger, talentierter Spieler das Niveau der Nationalmannschaft auch ohne den Superstar halten kann. Die Mannschaft verfügt über sehr gute Spieler, die fähig sind, die Lücke zu schließen und die Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.

Die Situation rund um Ronaldo hat nun eine definitive Klärung erfahren. Während der Stürmer seine Tore und seine Karriere in Diensten des Landes abschließt, konzentriert sich das Trainerstab um Jesus auf die Zukunft. Die Worte von Jesus, Dankbarkeit auszudrücken, spiegeln die allgemeine Stimmung wider. Die portugiesische Fanschaft und das Medienecho zeigen, dass die Ära eines der größten Fußballer aller beendet ist, die Tore der Nationalmannschaft jedoch nicht für immer verschlossen sind, falls ein Comeback gewünscht wird.