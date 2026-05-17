Jonathan Hilbert: 'Die Depression ist zurück', er nimmt Abstand vom Spitzensport

Der 31-Jährige spricht in einem emotionalen Instagram-Beitrag offen über seine Depression und scheidet vorerst aus dem Spitzensport. Er ist von Januar an wieder vermehrt Symptome gewahrnehmen und wollte die Therapie Gelerntes selbstständig anwenden. Es hat jedoch nicht funktioniert und er befinde sich derzeit in Therapie undnimmt Medikamente, um seine depressive Phase zu überwinden.

Geher Jonathan Hilbert ringt mit einer Depression . Der 31-Jährige geht in einem emotionalen Instagram-Beitrag offen mit seiner Erkrankung um – und nimmt erst einmal Abstand vom Spitzensport .

«Die Depression ist zurück und ich muss vorerst aus dem Leistungssport-Karussell aussteigen. Seit Januar habe ich wieder vermehrt Symptome wahrgenommen und dachte, ich kann es handeln und schaffe es, in der Therapie Gelerntes auch weiter alleine umzusetzen. Leider war dem nicht so», schrieb er auf Instagram. Hilbert hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 über 50 Kilometer die Silbermedaille gewonnen. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt





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