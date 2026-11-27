Michael Joly trifft dreimal und sichert Ambri-Pietsa den Sieg gegen EHC Kloten. Kloten bleibt Tabellenletzter und verliert bereits zum siebzehnten Mal in der Saison.

Michael Joly hat mit drei Toren den entscheidenden Beitrag zur 4:1-Auswärtsniederlage von EHC Kloten geleistet. Das Spiel in der Leventina begann für den Tabellenletzten nicht nach Plan, da Ambri-Pietsa bereits in der zehnten Minute durch Joly im Powerplay die Führung übernahm. Trotz des Rückstands zeigten die Klotener Kampfgeist, doch sie konnten den Vorsprung der Gegner nicht ausgleichen und verloren das Duell klar.

Dramaturgie und Führung durch Ambri-Pietsa

Die erste Halbzeit bot den Klotener Fans zunächst eine Perspektive auf den Ausgleich, als Max Lindroth in der fünfundzwanzigsten Minute per Onetimer von der blauen Linie equalisierte. Diese Trefferchance war möglich geworden, weil der Ambri-Keeper Philip Wüthrich in seiner Sicht durch eigene Mitspieler blockiert worden war. Kurz darauf nutzte Ambri die zahlenmäßige Überlegenheit von fünf gegen drei im Powerplay in der fünfunddreißigsten Minute nicht weiter, da Klotens Torwart Davide Fadani erneut standhielt.

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Joly dominiert das Spiel gegen Fadani

Die Disziplinprobleme der Klotener Mannschaft setzten sich fort, sodass sie bald erneut in Unterzahl agieren mussten. Dieses Mal konnte der kanadische Stürmer Michael Joly den gut aufgestellten Fadani bezwingen und das Spiel für Ambri-Pietsa entscheiden. Der zweite Treffer von Joly markierte den Wendepunkt, der die Hoffnungen der Gäste auf ein Remis zunichtemachte und die Dominanz der Heimmannschaft festigte.

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Lukas Landry und Schlussphase mit sechs Feldspielern

Im Schlussdrittel erhöhte Lukas Landry in der vierundsiebzigsten Minute auf 3:1, womit das Ergebnis endgültig besiegelt wirkte. In der Schlussphase wagte der EHC Kloten den riskanten Schritt, Torwart Davide Fadani von der Bank zu holen und stattdessen mit sechs Feldspielern auf das Tor von Ambri-Pietsa zu gehen. Aus dieser Offensive heraus erzielte Michael Joly in der neunzigsten Minute sein drittes Tor dieser Partie und bestrafte die defensive Schwäche der Gegner.

Klotens Tabellenkrise vertieft sich weiter

Die Niederlage bedeutet für den EHC Kloten den siebzehnten Saisonsieg der Gegner und vertieft die Position als Tabellenletzter. Das Team bleibt in der Krise stecken und ist dringend auf Punkte angewiesen, um aus dem Keller aufzusteigen. Der nächste Versuch, die negative Serie zu stoppen, steht am kommenden Samstag an, wenn das Heimspiel gegen die SCL Tigers in der eigenen Halle ausgetragen wird.