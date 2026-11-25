Angelina Jolie und Brad Pitt haben ihren jahrelangen Streit um das Weingut Château Miraval beigelegt. Der Vergleich beendet Vorwürfe häuslicher Gewalt und die Scheidung.

Angelina Jolie und Brad Pitt haben ihren langjährigen, öffentlich ausgetragenen Konflikt um das französische Weingut Château Miraval erfolgreich beigelegt. Die Schauspieler einigten sich auf einen Vergleich, der den jahrzehntelangen Rechtsstreit beendet und nun den Fokus auf das Wohl ihrer Familie lenkt. In einer gemeinsamen Erklärung gaben die beiden Stars am Mittwoch ihrer Ortszeit bekannt, dass sie keine weiteren öffentlichen Kommentare abgeben werden. Damit endet eine intensive juristische Auseinandersetzung, die weit über die reine Geschäftsangelegenheit hinausging und schwerwiegende persönliche Vorwürfe in den Fokus der Öffentlichkeit rückte.

Ausgleich des Streits um das gemeinsame Weingut

Der Kern des Konflikts drehte sich um den Verkauf von Angelina Jolies Anteilen am renommierten französischen Weingut Château Miraval. Brad Pitt verklagte seine Ex-Frau im Jahr 2022, nachdem sie ihren gesamten Anteil an eine Tochtergesellschaft des italienischen Weinunternehmens Tenute del Mondo verkauft hatte. Pitt warf Jolie vor, durch diesen Schritt eine vorherige Vereinbarung verletzt zu haben, die ihm das Vorkaufsrecht oder die Option eingeräumt hatte, ihren Anteil zu übernehmen. Der Verkauf an einen externen Dritten wurde von Pitt als Vertragsbruch gewertet, was den startschuss für das gerichtliche Verfahren gab. Die außergerichtliche Einigung schließt nun diese finanztechnischen und rechtlichen Differenzen endgültig ab.

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Schwere Vorwürfe und offizielle Untersuchungen

Neben den wirtschaftlichen Aspekten erhob Angelina Jolie im Zuge des Verfahrens gravierende Anschuldigungen gegen Brad Pitt. Sie beschuldigte ihn, im Jahr 2016 während eines privaten Flugsegments gewalttätig gegenüber ihr und ihren Kindern geworden zu sein. Diese Vorwürfe waren von enormer Tragweite und führten dazu, dass die US-Bundespolizei, das FBI, den Vorfall untersuchte. Die Ermittlungen der Bundespolizei wurden im Jahr 2016 jedoch ohne Anklageerhebung eingestellt. Pitt lehnte alle Anschuldigungen bezüglich der Gewalttätigkeit entschieden ab. Zusätzlich warf Jolie Pitt vor, eine umfassende Verschwiegenheitsvereinbarung erzwungen zu haben, um die öffentlichen Vorwürfe zu vertuschen. Diese parallelen narrative von Schuld und Unsinn prägten die öffentliche Wahrnehmung des Paares über Jahre hinweg.

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Juristische Geschichte und familiäre Konsequenzen

Die rechtlichen Trennungen zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt reichen weit in die Vergangenheit zurück. Jolie hatte bereits im Jahr 2016 die Scheidung eingereicht, was den Beginn einer komplexen juristischen Saga markierte. Die Ehe wurde schließlich Ende 2024 rechtskräftig geschieden, wodurch alle gemeinsamen Verpflichtungen und Statusfragen formal abgeschlossen wurden. Das ehemalige Hollywood-Paar hat sechs gemeinsame Kinder, die inzwischen alle volljährig sind. Die familiäre Dynamik hat sich in der Zeit des Rechtsstreits ebenfalls verändert. Mehrere der Kinder haben den Nachnamen ihres Vaters abgelegt und führen seither ausschließlich den Nachnamen Jolie. Diese persönliche Distanzierung spiegelt die tiefe Zerrissenheit der Familie wider, die nun mit der Beilegung des Château-Miraval-Streits ein weiteres Kapitel ihrer turbulenten Geschichte abschließt.