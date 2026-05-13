Joint Swatch-Audemars Piguet Collection Unveiled: Colorful 'Royal Pop' Watch

The Swatch Group and Audemars Piguet have revealed details of their upcoming collaboration, Royal Pop, a colorful timepiece introduced on May 16, 2023, in selected Swatch stores. The innovative watch concept combines the classic Audemars Piguet Royal Oak design with Swatch's technical prowess.

Die Uhrenfirma Swatch Group und die Luxusmarke Audemars Piguet haben Details zur gemeinsamen Uhren-Kollektion " Royal Pop " bekanntgegeben, die ab dem 16. Mai in ausgewählten Swatch -Läden verkauft wird.

Bei der Kollektion handelt es sich um eine farbige Taschenuhr, die von der Luxusuhrenlinie "Royal Oak" von Audemars Piguet inspiriert ist. Die Kollektion umfasst acht farbige Modelle im Taschenuhrformat und verspricht mit einem mechanischen "Sistem51"-Handaufzugswerk und dem firmeneigenen Material "Bioceramic" aufwändige Technik. Die limitierte Kollektion erinnert an frühere Verkaufsschlager und ist mit einer Kaufbeschränkung von einer Uhr pro Person und Tag pro Verkaufslokal verbunden. Die Modelle selbst sind mit einem Verkaufspreis von 350 bzw. 375 Fr. pro Stück aufgeführt





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