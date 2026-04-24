John Ternus übernimmt Apple: Erwartungen und Ausblick auf die kommenden Produkte

John Ternus tritt die Nachfolge von Tim Cook als CEO von Apple an. Dieser Artikel beleuchtet die Erwartungen an den neuen CEO und gibt einen Ausblick auf die ersten zehn Produkte, die unter seiner Führung auf den Markt kommen sollen, darunter iPhones, iPads, Macs und neue Produktkategorien wie Homepad und KI-Airpods.

Ein neuer Wind weht bei Apple – doch John Ternus ist kein Neuling. Als bisheriger Hardwarechef gilt er als logischer Nachfolger für Tim Cook als CEO .

Cook wurde während seiner Amtszeit oft als jemand wahrgenommen, dem das „Produktgefühl“ fehlte, eine Einschätzung, die er selbst wohl nicht bestreiten würde. An Ternus hingegen werden große Erwartungen geknüpft: Apple soll unter seiner Führung wieder Innovationen vorantreiben und die Branche revolutionieren. Ob diese Erwartungen realistisch sind, ist fraglich, ähnlich wie die Vorstellung, Cook sei lediglich ein Optimierer der Lieferkette.

Dennoch wird Ternus an neuen Produkten gemessen werden – an solchen, an denen er bereits maßgeblich beteiligt war, an solchen, die außerhalb seiner bisherigen Expertise liegen, und an solchen, die sich noch in der frühen Planungsphase befinden. Die ersten zehn Produkte unter Ternus’ Ägide werden entscheidend sein. Ein Ausblick auf die kommenden Produkte zeigt eine Mischung aus Weiterentwicklungen und potenziellen Innovationen.

Im September 2026 könnte die erste iPhone-Keynote unter Ternus mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max stattfinden, die moderate Verbesserungen des erfolgreichen Modells versprechen. Das iPhone Air 2 wird voraussichtlich nur geringfügige Änderungen erfahren, während das iPhone Fold/Ultra Apples ersten Versuch eines faltbaren iPhones darstellen wird – ein entscheidender Test für das Unternehmen. Auch die Apple Watch Series 12 und Ultra 4 werden erwartet, mit Fokus auf leistungsfähigere und effizientere Chips.

Die neuen Betriebssysteme iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 werden zwar noch von Tim Cook vorgestellt, aber Ternus wird ab September die Hauptverantwortung tragen und hoffen, dass Siri dank Google-Unterstützung endlich das versprochene Niveau erreicht. Im Oktober 2026 oder März 2027 soll der Mac einen neuen Schub erhalten, mit dem Mac Mini M5 (Pro) und Mac Studio M5 Max, Ultra. Die Entwicklung dieser Geräte leidet jedoch unter der aktuellen Speicherkrise.

Auch neue iPads (iPad 12 und iPad Mini 8) und MacBooks (Macbook Neo 2, Macbook Pro M6) sind in Planung, wobei der Fokus auf neuen Chips und möglicherweise OLED-Touchscreens liegt. Darüber hinaus deutet sich die Einführung neuer Produktkategorien an, darunter das Homepad – ein smarter Bildschirm, der mit dem Homepod gekoppelt werden soll – und KI-fähige Airpods mit Infrarotkameras zur Gestensteuerung. Ob Ternus diese neuen Kategorien erfolgreich etablieren und Hardware- und Softwareentwicklung wieder in Einklang bringen kann, wird sich zeigen.

Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um zu beurteilen, ob John Ternus die hohen Erwartungen erfüllen und Apple in eine neue Ära der Innovation führen kann





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