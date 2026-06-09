John Lennons vergessene Zeichentrickzeichnungen als Vorläufer des Musikvideos entdeckt

Eine Auktion in London förderte 240 unbekannte Zeichnungen von John Lennon zutage. Die bunt-minimalistischen Blätter aus den frühen 1960er-Jahren wurden zumexperimentellen Kurzfilm "She Said So" montiert - einem frühen Musikvideo, das die Popgeschichte prägte. Die Originale sind jetzt im Beatles Museum Liverpool zu sehen.

In den Sechzigerjahren erfand John Lennon mit einem experimentellen Zeichentrickfilm zur Promotion eines Songs ein Genre, dessen Bedeutung für die Popgeschichte größer ist als oft angenommen.

Die BBC widmete der Entdeckung einen ausführlichen Beitrag: Bei einer Auktion in London wurden unbekannte Zeichnungen des Musikers zutage gefördert - 240 kleinformatige, knallig bunte Blätter. Ihr Stil ist comicartig, minimalistisch und ironisch, passend zu Lennons charakteristischem Witz und gesellschaftskritischer Haltung. Diese Werke gelten als Beleg für sein vielschichtiges künstlerisches Schaffen über die Musik hinaus. Die Blätter waren dem renommierten Experten für Popkultur-Memorabilien, Joseph Robert O'Donnell, aufgefallen.

Bisher galten viele der frühen sechziger Jahre als verschollen. O'Donnell stellte sie dem Beatles Museum in Liverpool zur Verfügung, wo sie nun in einer Sonderausstellung zu sehen sind. Lennon hatte die Zeichnungen gemeinsam mit dem amerikanischen Künstler und Drehbuchautor Stephen Verona geschaffen, den er in einem Londoner Pub kennengelernt haben soll. Verona späterer Entdecker von Sylvester Stallone, teilte Lennons Vorliebe dafür, mit Kugelschreiber auf weiße Papiertischdecken zu kritzeln.

Aus medienhistorischer Perspektive ist der Fund besonders interessant: Jedes Blatt enthält ein Wort aus dem Beatles-Songs "I Feel Fine", den Lennon 1964 schrieb. Die 240 Bildzeilen ergeben den gesamten Songtext. Lennon reihte die Blätter aneinander, montierte sie zu einem Promo-Kurzfilm und kombinierte die animierten Zeichnungen mit Musik und Text unter dem Titel "She Said So". Dieser zweieinhalbminütige Zeichentrickfilm wird von Historikern und Beatles-Fans als Vorläufer des Musikvideos betrachtet - im Grunde MTV für Anfänger.

Der Film war seiner Zeit weit voraus: Er wurde auf internationalen Filmfestivals gezeigt und prämiert, und das Museum of Modern Art in New York präsentierte ihn neben etablierten Kunstwerken. Die originale Filmrolle liegt in der Library of Congress in Washington, während die Einzelbilder nun öffentlich zugänglich werden. Die Ausstellung unterstreicht, dass die Geschichte der Beatles noch lange nicht auserzählt ist.

Der Fund zeigt Lennon als Mehrfachtalent: Obwohl er sein Kunststudium am Liverpool College of Art nach drei unkonzentrierten Jahren abgebrochen hatte, blieb sein zeichnerisches Werk prägend. Seine frühen Arbeiten spiegeln seinen scharfen Blick für gesellschaftliche Widersprüche wider und beeinflussten die Pop-Art. Die Entdeckung der 240 Blätter liefert neues Material für die Forschung und begeistert Fans weltweit. Lennon und Verona verband nicht nur die gemeinsame Liebe zum spontanen Zeichnen, sondern auch der Wunsch, traditionelle Kunstformen zu sprengen.

"She Said So" entstand in einer Zeit, in der Musik und visuelle Kunst noch getrennte Welten waren - und schuf doch eine Synthese, die später alltäglich werden sollte. Die Ausstellung in Liverpool präsentiert nun diese original Blätter und erinnert daran, dass die Beatles nicht nur Musiker, sondern auch visuelle Künstler waren. Damit wird ein weiteres Puzzleteil der Popgeschichte sichtbar, das bislang im Verborgenen lag





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