Johanna Gapany: Herausforderungen und Zukunftsperspektiven des Verbands Schweizer Lohnunternehmer

Interview mit FDP-Ständerätin Johanna Gapany, Präsidentin des Verbands Schweizer Lohnunternehmer, über die größten Führungsherausforderungen, strategische Entscheidungen und die Vorbereitung auf eine unsichere Zukunft.

Johanna Gapany , FDP-Ständerätin und Präsidentin des Verbands Schweizer Lohnunternehmer , steht vor vielfältigen Herausforderungen. Der Verband repräsentiert eine heterogene Gruppe von Unternehmen, von kleinen Familienbetrieben bis hin zu größeren Organisationen, die teilweise in direkter Konkurrenz zueinander stehen.

Eine der zentralen Aufgaben besteht darin, die gemeinsamen Interessen dieser Mitglieder zu bündeln und gleichzeitig ihre unterschiedlichen wirtschaftlichen Realitäten in der Agrar- und Klimapolitik effektiv zu vertreten. Dies erfordert eine strategische Ausrichtung, die die starken saisonalen Schwankungen, den zunehmenden Kostendruck und den akuten Fachkräftemangel berücksichtigt. Die Komplexität dieser Aufgabe wird durch die Notwendigkeit verstärkt, eine konsistente Verbandsstrategie zu entwickeln, die sowohl den kurzfristigen Bedürfnissen der Mitglieder als auch den langfristigen Zielen einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Landwirtschaft gerecht wird.

Eine der jüngsten Entscheidungen, die den Verband maßgeblich verändert hat, ist die verstärkte Öffnung gegenüber der Westschweiz und das damit einhergehende nationale Wachstum. Diese strategische Neuausrichtung ermöglicht es dem Verband, seine Reichweite und seinen Einfluss zu erhöhen und die Interessen seiner Mitglieder in allen Teilen der Schweiz besser zu vertreten.

Darüber hinaus hat sich der Verband erfolgreich für die Anerkennung der Ausbildung für Pflanzenschutzmittel eingesetzt, was die Professionalisierung der Branche fördert und die Qualität der Dienstleistungen verbessert. Ein weiteres wichtiges Anliegen des Verbands ist die Entwicklung einer realistischen und tragbaren Version von Digiflux, einem digitalen System zur Erfassung und Verwaltung von landwirtschaftlichen Daten.

Diese Initiativen zeigen, dass der Verband bereit ist, sich den Herausforderungen der digitalen Transformation zu stellen und innovative Lösungen zu fördern, die den Mitgliedern helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und zu verbessern. Die Entscheidungsfindung erfolgt dabei stets im Konsens des Vorstands, wobei die Interessen der Lohnunternehmerbetriebe im Vordergrund stehen. Um den Verband Schweizer Lohnunternehmer auf eine zunehmend unsichere und dynamische Zukunft vorzubereiten, werden gezielte Investitionen in Aus- und Weiterbildung, Vernetzung und Digitalisierung getätigt.

Diese Investitionen zielen darauf ab, die Anpassungsfähigkeit der Branche zu erhöhen und sicherzustellen, dass sie auch bei volatilen Märkten, sich ändernden Umweltauflagen und technologischem Wandel leistungsfähig bleibt. Der Verband erkennt an, dass der stärkste Druck derzeit aus dem Markt kommt, insbesondere durch die Kombination aus hohen Investitionen in moderne Technik, steigenden Maschinen- und Finanzierungskosten sowie volatilen Preisen. Direkt danach folgt der Druck durch den Fachkräftemangel, anspruchsvolle Arbeitszeiten und ungelöste Nachfolgefragen.

Dennoch ist sich der Verband bewusst, dass das Mindset der Lohnunternehmer ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist. Die Lohnunternehmer zeichnen sich durch eine hohe Innovationsbereitschaft, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und die Offenheit für neue Entwicklungen aus. Sie sind sich ihrer Verantwortung in Bezug auf Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit bewusst und setzen sich aktiv für umweltfreundliche Praktiken ein, beispielsweise beim Ausbringen von Hofdünger, Pflanzenschutzmitteln und Saatgut. Der Verband unterstützt diese Bemühungen und fördert den Austausch von Best Practices





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