Johan Manzambi: Murat Yakins flexible Geheimwaffe für die WM

Der aufstrebende Johan Manzambi sorgt für Diskussionen: Während er in Freiburg defensiv agiert, plant Nati-Trainer Murat Yakin ihn für die WM als offensive Option auf dem Flügel ein.

Der junge Schweizer Johan Manzambi hat sich in der laufenden Saison beim SC Freiburg zu einer echten Entdeckung entwickelt und steht nun unmittelbar vor dem Sprung in die internationale Elite. Mit beeindruckenden 39 Pflichtspieleinsätzen ist der erst 20-jährige Mittelfeldakteur ein entscheidender Faktor für den Freiburger Erfolg, der das Team bis in die Halbfinals der Europa League und des DFB-Pokals geführt hat.

Während er unter seinem Vereinstrainer Julian Schuster derzeit vorwiegend eine defensive Rolle auf der Sechserposition bekleidet, löst diese taktische Entscheidung bei Nati-Trainer Murat Yakin erhebliches Erstaunen aus. Yakin betonte im Rahmen des blue Sport Fussball-Talks Heimspiel, dass er die aktuelle Einbindung des Youngsters nur bedingt nachvollziehen könne, da er dessen Stärken ganz klar in der Vorwärtsbewegung verortet. Für den Schweizer Nationalcoach ist Manzambi kein defensiver Abräumer, sondern ein klassischer Zehner, der durch seinen enormen Tordrang und seine Spielfreude besticht. Dennoch plant Yakin für die kommende Weltmeisterschaft eine andere Verwendung des Talents. Aufgrund der immensen Dichte an hochkarätigen Spielern im zentralen Mittelfeld der Schweizer Nati und des gleichzeitig spürbaren Bedarfs an frischem Wind auf den Flügeln, sieht der Nationaltrainer Manzambi primär als offensive Option für die Außenbahnen. Yakin lobt dabei vor allem die Unbekümmertheit und den Spielwitz des 20-Jährigen, die ihn zu einer perfekten Geheimwaffe machen, um in intensiven Phasen der Partie für Unordnung in der gegnerischen Defensive zu sorgen. Er sieht darin eine taktische Notwendigkeit, um die Kaderbreite ideal zu nutzen. Die Experten sind sich unterdessen einig über das riesige Potenzial des Freiburg-Legionärs. Während der ehemalige Nationalspieler Fabian Frei die Einschätzung von Yakin teilt und betont, dass der Konkurrenzkampf im Zentrum der Nati ohnehin keinen Platz für Experimente lässt, geht Andreas Böni, Chefredakteur von blue Sport, sogar noch einen Schritt weiter. Für ihn ist Manzambi der kommende Schweizer Superstar, dem er eine glänzende Zukunft attestiert, die das Leistungsniveau anderer namhafter Akteure in den nächsten Jahren sogar übertreffen könnte. Ob Manzambi letztlich als kreatives Zentrum oder als unberechenbarer Flügelstürmer bei der WM glänzen wird, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Murat Yakin hat mit ihm ein taktisch flexibles Werkzeug in der Hinterhand, das im Turnierverlauf noch zur entscheidenden Überraschung werden könnte. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und der Fokus liegt mehr denn je auf den aufstrebenden Talenten des Schweizer Fussballs, die hungrig darauf sind, bei diesem Grossereignis Geschichte zu schreiben





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